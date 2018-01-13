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Война в Сирии: не "убытки", а путь к доминированию России на мировом оружейном рынке

Суббота, 13 Января 2018 08:00
Война в Сирии: не &quot;убытки&quot;, а путь к доминированию России на мировом оружейном рынке Фото из открытых источников

Одним из многочисленных недостатков российской оппозиции является ее, мягко говоря, узколобость. Неспособность видеть вещи и явления с позиций, отличных от примитивной точки зрения мелкого потребителя. особенно это проявляется. когда ее представители пытаются критиковать власть в вопросах геополитических и макроэкономических. Критика сирийской кампании России - ярчайший тому пример.

 

Одним из самых узнаваемых образов участия России в Сирийской  войне — эпическая картинка стрельб крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря. Первые ночные стрельбы уже были достаточно яркими, но апофеозом стал снимок с тремя «Калибрами» в лучах закатного солнца. Создатель этого и других образов — минобороны России, при этом рука специалистов по пиару и рекламе видна невооруженным глазом.

 

Со стороны российской оппозиции критика участия в сирийской кампании часто базируется на соображениях дороговизны операции. Дескать, каждая сброшенная бомба стоит столько, что можно выплачивать пенсию нескольким пенсионерам в течение года. Таким образом, сирийская война – дорогостоящая авантюра ради удовлетворения амбиций нескольких  людей в Кремле. Мол, "Все рассказы о геополитике, борьбе с исламистской угрозой, защите рынков энергоносителей — не более, чем словесная мишура для рационализации иррационального желания Путина побряцать оружием."

 

Однако недавно появились данные, утверждающие, что это очень слабая, если не сказать - слабоумная  трактовка сирийской кампании. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал свои оценки объёмов мировой торговли оружием в 2016 году. Российские компании заняли 7,1% общего объёма, что соответствует $26,6 млрд.

 

Для сравнения, России от торговли газом в том же 2016 году доходы составили $31,2 млрд. Таким образом российские оружейники приносят в казну сопоставимые с газом доходы. При этом нужно понимать, что мультипликационный эффект для экономики от торговли оружием значительно выше, чем от продажи природного газа, ведь оружие — это продукция высоких технологий, а не сырьё.

 

По самым высоким оценкам всё той же российской оппозиции, затраты на операцию в Сирии в 2016-м составили до 140 млрд рублей ($2,15 млрд). С точки зрения обычного бизнеса, это вполне приемлемая доля дохода (8%), которую можно потратить на проведение рекламной кампании. Особенно, если Россия хочет контролировать т большую долю рынка вооружений.

 

Более того - многие действия России в сфере торговли вооружениями наводят экспертов и наблюдателей на мысль, что она фактически предложила на мировом рынке не просто некий ассортимент продуктов, а комплексное решение проблем в сфере государственной безопасности для средних и малых государств.

 

Последние пару десятилетий правящие режимы по всему миру могли наблюдать повторяющуюся схему свержения власти: выступление  активного меньшинства, попытки его подавления, обвинение властей в антигуманном отношении к своему народу со стороны коалиции западных стран. Далее следует атака превосходящей военной силы с целью уничтожить волю и возможности режима к сопротивлению повстанцам. Естественно, это относится к правительствам, которые не хотят добровольно исполнять западные требования.

 

Разные режимы падают на разных стадиях этой схемы. Так, в 1999-м Югославию бомбили, чтобы её войска не смогли противостоять албанским повстанцам. На  Украине президент Янукович сбежал, не дожидаясь ареста или гражданской войны. К началу 2014-го перед его глазами были свежие примеры Ливии и Сирии. В Ливии при воздушной поддержке стран Запада повстанцы жестоко убили тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи.

 

 В Сирии правительство контролировало меньше половины территории государства, а судьба Асада казалась решенной. Российское вмешательство в Сирии было обставлено по канонам чудодейственного исцеления безнадёжного больного, только в роли волшебной микстуры выступило российское оружие.

 

Каковы же ингредиенты лекарства от минобороны РФ? Для подавления выступления инсургентов можно купить относительно недорогую, но эффективную авиацию и бронетехнику, которой нерегулярные формирования не смогут ничего противопоставить. Для предотвращения ввода бесполётного режима — когда внешние силы сбивают правительственную авиацию и периодически бомбят верные режиму войска – можно купить российские средства ПВО и РЭБ. Для защиты от морского десанта российские оружейники продадут вам крылатые ракеты «Калибр» в противокорабельном исполнении. В Сирии все эти компоненты Россия продемонстрировала в действии.

 

Очевидно, что если у государства всё это есть хоть в каком-то количестве, то любая военная операция против него становится на порядок дороже, что оставляет руководству страны значительное большее пространство для политических манёвров. В свете изложенного, разговоры о возможном размещении российских военных баз в Египте, Судане, Вьетнаме и на Кубе выглядят уже не просто как  расширение военного присутствия, а как создание сети торговых представительств. 

 

В каком-то смысле это логично. Ведь один из самых узнаваемых брендов России вовсе не айфон, а автомат Калашникова.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия война в Сирии Продажа оружия

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  • Выводы автора статьи для российской оппозиции(мягко говоря) совершенно не понятны и не приемлемы.В основной своей массе это определённый круг людей к исторической России вообще никакого отношения не имеющие,которые себя никогда не считали россиянами и не желают себя таковыми считать.Добавляем к этому финансовый интерес которым эту публику постоянно подогревают, мы получаем то,что имеем. Им совершенно по барабану,что думает народ и тем более интересы этого народа,главное для них это бабло и нет никакой разницы кто им платит.Вся история этих "оппозиционеров" тому подтверждение.Страна может только сделать всё для того,чтобы они нашли себе другое пристанище,где они будут заниматься тем же. Всё происходяще в РФ показывает,что страна вырвалась из той сети маразма и идиотизма в который была ввергнута этими самыми "оппозиционерами".Желательно,чтобы правящие люди сделали анализ произошедшего и выводы, кто виновен в произошедшем и какую цену за всё это заплатила страна.Уже сейчас совершенно очевидно,без финансирования из вне и "оппозиции" в стране такие действия просто невозможны даже в теории. В своё время в царской России премьер Столыпин говорил: России надо двадцать лет спокойного развития и это будет самая прекрасная страна в мире.Столыпину этот шанс не дали,его застрелил один из этих "оппозиционеров".В настоящее время Россия имеет минимум 200 лет спокойного времени(новейшие военные технологии) значит всё должно быть хорошо.
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