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Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины

Пятница, 12 Января 2018 07:30
Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины Фото из открытых источников

Новое неожиданное заявление Президента РФ Владимира Путина, которое он сделал на встрече с главами российских СМИ и информагентств, уже вызвало неоднозначную реакцию, которая грозит перерасти в настоящую сетевую бурю. Путин заявил о готовности передать Украине остатки ее "военной техники" из Крыма! С чего бы это?!

 

Прежде всего - а что именно сказал наш президент?! Дословно:

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику...  которая находится вся в плачевном состоянии. Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась.  Речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов... Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу."

 

Также Владимир Путин отдельно коснулся вопроса оставшихся на территории Крыма боеприпасов:

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - отметил президент РФ.

 

Так что же это такое?!  Жест доброй воли - в сторону тех. кто никогда в жизни его не оценит? Попытка в очередной раз "нормализовать отношения (как всегда - бесполезная)?  Капитуляция?  Да ни в коем случае! И для того, чтобы убедиться в этом, надо, в первую очередь, обратить внимание на то, какую реакцию эти слова Владимира Путина вызвали на самой Украине. Вместо того, чтобы устроить парад с салютом и бегать по улицам городов и весей с транспарантами "Путин сдается!", патриоты "нэзалэжной" шипят от злости драными помойными котами и брызжут слюной от ненависти. Вот  несколько  примеров, наиболее ярких:

 

Командующий потешных "Военно-морских сил" Украины Игорь Воронченко вместо выражения бурной радости сурово заявил, что, мол - "к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы мы не стали разменной картой в грязной кремлевской игре"!"   Правда, при этом принялся разглагольствовать насчет того, какая исправная и боеготовная техника осталась у "нэзалэжной" в Крыму: "Заявления, что весь наш флот был хлам, не соответствуют действительности." Ну, конечно... К этому вопросу мы еще вернемся, а пока идем дальше.

 

Умилил некий "эксперт украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения" Антон Михненко. По его словам... "Россия не намерена возвращать военную украинскую технику, которая осталась на территории  Крыма!" А заявление президента России Владимира Путина - это ничто иное, как «политические манипуляции, чтобы отвлечь общество от других проблем». высказывания Михненко столь же категоричны, сколь и глупы: "Захваченные корабли они возвращать не собираются, там их уже ремонтируют и незаконным образом используют. Но даже если это вдруг случится, мы прекрасно знаем, в каком состоянии эту технику возвращают."  Ох уж эти мне украинские "искперды"... Особенно - военные!

 

Не смолчала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, одна из главных парламентских русофобок "нэзалжэной": 

"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность. Мы вернем Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс!" 

 

Но ярче всех конечно выступил главный крымскотатарский террорист и русофоб, не к ночи будь помянутый, Рефат Чубаров. Того, похоже, чуть кондратий не хватил от слов Владимир Владимировича. Вот Чубарова  и понесло:

 "Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести  и  национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Да просто не позорьте Украину! 

А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны. Так будет!"  

 

Ну, по поводу "возвратов" и "компенсаций" - это, однозначно, к психиатрам. Но, с другой стороны, старая и прожженная политическая проститутка Чубаров очень тонко почувствовал истинный смысл происходящего... Да это же - просто жест императора-победителя убогим и поверженным - "Забирайте уже свой ржавый хлам! Нам меньше возни будет..." 

 

Или сегодня уже все забыли о том, что главным инициатором передачи оказавшейся  на территории Крыма допотопной техники Украине было как раз Министерство обороны России - поскольку техника эта, 70-х годов прошлого века, в армии РФ, в модернизацию которой ежегодно вкладываются десятки миллиардов рублей,  никому не нужна совершенно. Разве что - в качестве учебных мишеней? Так и те проще и дешевле из фанеры соорудить. Отдать  приказ о возврате Украине военной техники из Крыма в 2014 году президента попросил глава военного ведомства Сергей Шойгу, которому явно не нужны была головная боль с чужим металлоломом. 

 

Теперь - к вопросу о "прекрасном состоянии" флота и прочей военной техники "нэзалэжной". Интересно, что именно имеет в виду "морской Главком" сухопутной Украины? Дизель-электрическую подводную лодку "Запорожье", спущенную на воду в 1970 году? Это. кстати, на данный момент единственная действующая субмарина этого проекта. Остальные - давным-давно в металлоломе. Разве что  в Калининграде аналогичная подлодка  переделана в музей... 

 

А, может, малый противолодочный корабль "Луцк" или корабль управления "Донбасс", пережившие сильнейшие пожары в, соответственно 2006 и 2005 годах? Если "Луцк" после серьезного ремонта еще, теоретически может на что-то сгодиться, то второй корабль - это вообще какой-то курьез. "Донбасс" представляет из себя кое-как переделанную в "судно управления" плавучую мастерскую. По оценкам специалистов - только в металлолом!

 

Также "гордостью флота", наверняка, могут стать поисково-спасательное судно "Изяслав" (несмотря на гордое название - обычный буксир), 1962 года спуска на воду, водолазное судно "Каменка" 1957 года постройки, танкер "Бахмач" и  противопожарный катер "Борщив", построенные в 1972 и 1954 годах соответственно... Гордостью "флота" Украины - но не российского! Только лишь Черноморский флот РФ, о котором идет речь, до 2020 года должны пополнить 15 новейших надводных кораблей и электродизельных подводных лодок! Для чего черноморцам старая дрянь, занимающая места у пирсов и постоянно жрущая ресурсы, да, вдобавок требующая обслуживания и охраны?   Большинство  из украинских кораблей устарели морально и физически, многие давно не ремонтировались и не поддерживались в боевом состоянии. Кому они нужны?  забрав их себе, Украина, которая не знает что делать с недостроенным ракетным крейсером имени себя, нэзалэжной не приобретет ничего, кроме проблем и головной боли. 

 

 Что же до "сухопутной" техники"... Приведу лишь один пример: тот же Воронченко. который  сегодня с пеной у рта доказывает, что в Крыму "остался не хлам", по собственному признанию, в 2014 году находился в Крыму. Там он занимал должность замкомандующего флотом по береговой обороне и во время  памятных событий на полном серьезе предлагал ввести в Симферополь танки и расстрелять Верховную раду Крыма! Знаете, почему у него ничего не вышло? Из 40 танков, имевшихся в находившемся под его командованием танковом батальоне,  завести и сдвинуть с места можно было только ШЕСТЬ! Еще комментарии требуются?

 

Так что заявление Путина - это именно издевательски-дипломатичный жест, имеющий своей целью позлить украинскую "власть" и ее хозяев с Запада. И судя по первой реакции из "нэзалэжной" - цель эта достигнута вполне. Да и вообще... Вы. что, вправду считаете нашего главнокомандующего наивным? Или симпатиком киевской хунты?! Или думаете, что знаете все о его истинных планах?

 

Кто сказал, что отбуксированные в Одессу суда долго останутся украинскими?! Может, это просто Шойгу опять на "горючке" сэкономить хочет! Они с Владимиром Владимировичем такие... Ни за что не признаются. До нужного времени... 

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Путин Россия Крым военная техника Украина

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  • Какие же кастрюлеголовые идиоты.
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