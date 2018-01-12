Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины

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Новое неожиданное заявление Президента РФ Владимира Путина, которое он сделал на встрече с главами российских СМИ и информагентств, уже вызвало неоднозначную реакцию, которая грозит перерасти в настоящую сетевую бурю. Путин заявил о готовности передать Украине остатки ее "военной техники" из Крыма! С чего бы это?!

Прежде всего - а что именно сказал наш президент?! Дословно:

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику... которая находится вся в плачевном состоянии. Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась. Речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов... Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу."

Также Владимир Путин отдельно коснулся вопроса оставшихся на территории Крыма боеприпасов:

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - отметил президент РФ.

Так что же это такое?! Жест доброй воли - в сторону тех. кто никогда в жизни его не оценит? Попытка в очередной раз "нормализовать отношения (как всегда - бесполезная)? Капитуляция? Да ни в коем случае! И для того, чтобы убедиться в этом, надо, в первую очередь, обратить внимание на то, какую реакцию эти слова Владимира Путина вызвали на самой Украине. Вместо того, чтобы устроить парад с салютом и бегать по улицам городов и весей с транспарантами "Путин сдается!", патриоты "нэзалэжной" шипят от злости драными помойными котами и брызжут слюной от ненависти. Вот несколько примеров, наиболее ярких:

Командующий потешных "Военно-морских сил" Украины Игорь Воронченко вместо выражения бурной радости сурово заявил, что, мол - "к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы мы не стали разменной картой в грязной кремлевской игре"!" Правда, при этом принялся разглагольствовать насчет того, какая исправная и боеготовная техника осталась у "нэзалэжной" в Крыму: "Заявления, что весь наш флот был хлам, не соответствуют действительности." Ну, конечно... К этому вопросу мы еще вернемся, а пока идем дальше.

Умилил некий "эксперт украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения" Антон Михненко. По его словам... "Россия не намерена возвращать военную украинскую технику, которая осталась на территории Крыма!" А заявление президента России Владимира Путина - это ничто иное, как «политические манипуляции, чтобы отвлечь общество от других проблем». высказывания Михненко столь же категоричны, сколь и глупы: "Захваченные корабли они возвращать не собираются, там их уже ремонтируют и незаконным образом используют. Но даже если это вдруг случится, мы прекрасно знаем, в каком состоянии эту технику возвращают." Ох уж эти мне украинские "искперды"... Особенно - военные!

Не смолчала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, одна из главных парламентских русофобок "нэзалжэной":

"Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность. Мы вернем Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс!"

Но ярче всех конечно выступил главный крымскотатарский террорист и русофоб, не к ночи будь помянутый, Рефат Чубаров. Того, похоже, чуть кондратий не хватил от слов Владимир Владимировича. Вот Чубарова и понесло:

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Да просто не позорьте Украину!

А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны. Так будет!"

Ну, по поводу "возвратов" и "компенсаций" - это, однозначно, к психиатрам. Но, с другой стороны, старая и прожженная политическая проститутка Чубаров очень тонко почувствовал истинный смысл происходящего... Да это же - просто жест императора-победителя убогим и поверженным - "Забирайте уже свой ржавый хлам! Нам меньше возни будет..."

Или сегодня уже все забыли о том, что главным инициатором передачи оказавшейся на территории Крыма допотопной техники Украине было как раз Министерство обороны России - поскольку техника эта, 70-х годов прошлого века, в армии РФ, в модернизацию которой ежегодно вкладываются десятки миллиардов рублей, никому не нужна совершенно. Разве что - в качестве учебных мишеней? Так и те проще и дешевле из фанеры соорудить. Отдать приказ о возврате Украине военной техники из Крыма в 2014 году президента попросил глава военного ведомства Сергей Шойгу, которому явно не нужны была головная боль с чужим металлоломом.

Теперь - к вопросу о "прекрасном состоянии" флота и прочей военной техники "нэзалэжной". Интересно, что именно имеет в виду "морской Главком" сухопутной Украины? Дизель-электрическую подводную лодку "Запорожье", спущенную на воду в 1970 году? Это. кстати, на данный момент единственная действующая субмарина этого проекта. Остальные - давным-давно в металлоломе. Разве что в Калининграде аналогичная подлодка переделана в музей...

А, может, малый противолодочный корабль "Луцк" или корабль управления "Донбасс", пережившие сильнейшие пожары в, соответственно 2006 и 2005 годах? Если "Луцк" после серьезного ремонта еще, теоретически может на что-то сгодиться, то второй корабль - это вообще какой-то курьез. "Донбасс" представляет из себя кое-как переделанную в "судно управления" плавучую мастерскую. По оценкам специалистов - только в металлолом!

Также "гордостью флота", наверняка, могут стать поисково-спасательное судно "Изяслав" (несмотря на гордое название - обычный буксир), 1962 года спуска на воду, водолазное судно "Каменка" 1957 года постройки, танкер "Бахмач" и противопожарный катер "Борщив", построенные в 1972 и 1954 годах соответственно... Гордостью "флота" Украины - но не российского! Только лишь Черноморский флот РФ, о котором идет речь, до 2020 года должны пополнить 15 новейших надводных кораблей и электродизельных подводных лодок! Для чего черноморцам старая дрянь, занимающая места у пирсов и постоянно жрущая ресурсы, да, вдобавок требующая обслуживания и охраны? Большинство из украинских кораблей устарели морально и физически, многие давно не ремонтировались и не поддерживались в боевом состоянии. Кому они нужны? забрав их себе, Украина, которая не знает что делать с недостроенным ракетным крейсером имени себя, нэзалэжной не приобретет ничего, кроме проблем и головной боли.

Что же до "сухопутной" техники"... Приведу лишь один пример: тот же Воронченко. который сегодня с пеной у рта доказывает, что в Крыму "остался не хлам", по собственному признанию, в 2014 году находился в Крыму. Там он занимал должность замкомандующего флотом по береговой обороне и во время памятных событий на полном серьезе предлагал ввести в Симферополь танки и расстрелять Верховную раду Крыма! Знаете, почему у него ничего не вышло? Из 40 танков, имевшихся в находившемся под его командованием танковом батальоне, завести и сдвинуть с места можно было только ШЕСТЬ! Еще комментарии требуются?

Так что заявление Путина - это именно издевательски-дипломатичный жест, имеющий своей целью позлить украинскую "власть" и ее хозяев с Запада. И судя по первой реакции из "нэзалэжной" - цель эта достигнута вполне. Да и вообще... Вы. что, вправду считаете нашего главнокомандующего наивным? Или симпатиком киевской хунты?! Или думаете, что знаете все о его истинных планах?

Кто сказал, что отбуксированные в Одессу суда долго останутся украинскими?! Может, это просто Шойгу опять на "горючке" сэкономить хочет! Они с Владимиром Владимировичем такие... Ни за что не признаются. До нужного времени...

Александр Неукропный специально для Planet Today