Пятница 12 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» ЕС решил подсластить "польскую пилюлю"

ЕС решил подсластить "польскую пилюлю"

Пятница, 12 Января 2018 08:40
ЕС решил подсластить &quot;польскую пилюлю&quot; Фото из открытых источников

"Боевые действия" между  Евросоюзом и  Польшей продолжаются.Не желая обострять ситуацию до предела ЕС решил несколько подсластить "польскую пилюлю".  Объявление Еврокомиссии о подаче в Европейский суд иска за отказ принимать беженцев по квотам Евросоюза Брюссель сопроводил приглашением премьер-министру Польши – незадолго до того вступившему в должность Матеушу Моравецкому. 9 января встреча Моравецкого с Жан-Клодом Юнкером состоялась. 

 

Накануне Юнкер подтвердил неизменно критическое отношение ЕС к польской судебной реформе: «Я ожидаю, что Польша приложит усилия для лучшего понимания нашей позиции. Мы должны настаивать на принципах правового государства. Мы должны настаивать на независимости судопроизводства от политической власти», – заявил Юнкер в интервью немецкому телеканалу ARD. Прозвучало также осуждение позиции Польши и других восточноевропейских стран в миграционном кризисе: «Я не смирюсь с тем, когда говорят, что на территории своего государства мы не будем принимать цветных, мы не будем принимать геев, мы не будем принимать мусульман. Это глубоко противоречит европейским ценностям». Ожидается, что к концу июня в Евросоюзе должна быть утверждена новая система приёма беженцев, включающая механизм распределения беженцев между странами ЕС. 

 

Одновременно глава Еврокомиссии дал понять, что он намерен выступить в роли посредника в дискуссии, а не угрожать Польше («не настроен воинственно»). Эта установка на диалог с Варшавой теоретически исключает перспективу сокращения средств из бюджета Евросоюза. Таким образом, Брюссель отказывается задействовать единственно эффективный способ давления на Польшу. Напомним, что Польша остаётся крупнейшим нетто-получателем денег из бюджета Евросоюза. В 2016 г. эта страна получила 16 млрд евро брутто, 7,1 млрд евро нетто. 

 

Идея поставить размер выплат в зависимость от выполнения обязательств по мигрантам высказывалась ранее в ряде европейских стран: в частности, в Германии, Италии, Франции.  В Еврокомиссии о такой возможности  говорили еврокомиссары по бюджету Гюнтер Эттингер и по правовым вопросам Вера Юрова. Вопрос будущего бюджета особенно обострился из-за Брекзита. Еврокомиссия оказалась в сложном положении: она явно собирается требовать от стран повышения взносов в европейский бюджет. По словам Юнкера, членство в Евросоюзе дороже чашки кофе в день – таковы, по расчётам, налоги в европейскую кассу от каждого жителя ЕС. И поэтому Брюссель не хочет провоцировать Польшу на дальнейшее обострение конфликта.  

 

Со своей стороны в борьбе за щедрое европейское финансирование Польша, по выражению европейской прессы, решила очаровать Брюссель. Накануне отъезда в европейскую столицу премьер-министр Моравецкий очистил кабинет от тех министров, которые вызывали раздражение у Еврокомиссии. С портфелями расстались 9 министров, включая министров иностранных дел, обороны и экологии. Прежний министр иностранных дел спорил с еврокомиссаром Тиммермансом, а у министра обороны, по слухам, был конфликт с польским генералитетом. Пост министра обороны теперь занимает бывший министр внутренних дел, а дипломатическое ведомство возглавит малоизвестный ранее замминистра иностранных дел. Вместе с тем ключевой пост министра юстиции этой чисткой не затронут. Отсюда  вывод, что польское руководство не намерено отменять судебную реформу, на что надеется Евросоюз. 

 

Такова ситуация вокруг встречи Юнкера и Моравецкого, которая, как уверяют её участники, прошла в «дружеской атмосфере». Главный её итог – замеченное польским премьером «выразительное изменение в риторике Жан-Клода Юнкера, которое касается отсутствия зависимости между многолетними финансовыми рамками и отдельными сферами», то есть между субсидиями из европейского бюджета и миграционной политикой.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Польша ЕС

Главное за сутки
Белоруссия: Мы не намерены «дружить» с Евросоюзом против России Белоруссия: Мы не намерены «дружить» с Евросоюзом против России Начальник Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявил, что Белоруссия не будет "дружить" с Европейским союзом "в ущерб" России. "Беларусь, безусловно, будет развивать политические, торговые и экономические отношения с…
США введут новые санкции против России США введут новые санкции против России Вашингтон работает над санкциями в отношении «российских олигархов» в рамках «Закона о противодействии противникам Америки», сообщил на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин. «Мы работаем над этим. Они…
Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты Президент США в ходе встречи с законодателями в Белом доме назвал "грязными дырами" ряд стран, из которых в США прибывают иммигранты. Об этом сообщила в четверг, 11 января, телекомпания CNN.…

Читайте также
Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии Если возможно в такой откровенно циничной области, как геополитика, применять понятие "черная неблагодарность", то эталоном таковой (по крайней мере - в отношении России), вне всяких сомнений, может служить Болгария. Освобождаемая…
Америка - в истерике: Сирия - за Асада! Америка - в истерике: Сирия - за Асада! Несмотря на все старания Соединенных Штатов создать определенное (выгодное Америке) мнение мировой общественности относительно сирийского вопроса, жизнь показывает, что с действительностью оно имеет очень мало общего. Граждане же Сирии на…
Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны Напомним - в ночь с пятого на шестое января, террористы запустили тринадцать боевых беспилотников к российским базам — три к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и десять к…
"Майдан" в Иране не прошел "Майдан" в Иране не прошел Как бы не пыжились США показывать и доказывать миру свое всесилие, находятся все-таки страны, в которых инспирированные из-за рубежа "цветные революции" терпят полный крах. Если власть в государстве сильна, а…
Фото
Самые азартные страны в мире Самые азартные страны в мире

В мире очень много азартных людей, однако, в разных странах страсть к азартным играм разная, да и лю...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию
В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым
Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ
Volkswagen и Adidas послали подальше и Климкина, и Украину Volkswagen и Adidas послали подальше и Климкина, и Украину
В США признались: Иранский "майдан" - удар по России В США признались: Иранский "майдан" - удар по России
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.