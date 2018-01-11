«Ветераны спецслужб за честность»: Дональд, оставь Иран в покое!

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В последнее время только ленивый не критикует Трампа. Вот и ветераны американской разведки не остались в стороне. Своими выступлениями они неоднократно ставили американских президентов США в сложное положение. Чего только стоит доклад Ассоциации бывших сотрудников ЦРУ по террористическому акту 9/11, который камень на камне не оставил от официальной версии и указал на виновников этой трагедии в американских спецслужбах и в Пентагоне. И вот новый выпад в адрес администрации, сделанный организацией «Ветераны спецслужб за честность» (Veteran Intelligence Professionals for Sanity).

На сей раз речь идёт о политике Белого дома на иранском направлении.

Ветераны спецслужб опубликовали меморандум, направленный в адрес президента Трампа, в котором бывшие разведчики потребовали прекратить ложные утверждения о том, что Иран является главным спонсором терроризма в мире, когда дружественные Соединённым Штатам государства вроде Саудовской Аравии играют в этом отношении куда большую роль.

Десять лет назад Джордж Буш-младший также думал о войне с Ираном, но сотрудники спецслужб дали тогда оценку, опровергавшую распространённое мнение о том, что Иран скоро будет обладать атомным оружием. Согласно этой оценке, Иран не работает над созданием атомной бомбы с 2003 года. В своих мемуарах «Точки решения» Буш пишет, что, прежде всего, именно эти данные разведки побудили его не начинать военные действия против Ирана. «Как я мог использовать войска в уничтожении ядерного оружия другой страны, если разведка сообщает, что такого ядерного оружия нет?» – пишет Буш.

В новой Стратегии национальной безопасности США, подписанной Трампом в декабре 2017 года, Иран назван «самым крупным спонсором терроризма», но это не так, заявляют члены организации «Ветераны спецслужб за честность». Взгляд на Иран как на крупнейшего спонсора терроризма поддерживают и некоторые другие правительства, например Саудовская Аравия. Ее министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, заявляющий об этом, видимо, позабыл, что 15 из 18 террористов, ответственных за террористический акт 9/11, были не иранцами, а саудовцами.

Ранее Иран применял террористические методы, но это было в начале 1980-х годов. Сегодня ни в одном годовом отчёте Госдепа нет фактов организации Ираном террористических актов. Правительство США располагает списком терактов с 2001 года, в котором Иран играет всё меньшую роль на фоне бурно разрастающегося терроризма радикальных суннитов, которые не имеют отношения к Ирану. Последнее издание Индекса глобального терроризма Global Terrorism Index, издаваемое Департаментом внутренней безопасности США, указывает на четыре группы, ответственные за 74% терактов в 2015 году: «Боко Харам», «Аль-Каида», «Талибан», «Исламское государство»*. Всё это сунниты.

Из 14 групп, которые американские спецслужбы занесли в список наиболее опасных, 13 являются суннитскими. Среди них нет ни одной шиитской или поддерживаемой Ираном. Последний масштабный теракт иранцы совершили в 2012 году, подорвав автобус с израильскими туристами в Болгарии. Это было возмездие за убийство израильскими спецслужбами пяти иранских учёных-атомщиков. «Можно себе представить, – пишут ветераны американской разведки, – что было бы в Соединённых Штатах, если бы стало известно, что иностранное государство засылает к нам агентов, которые убивают учёных, работающих над особо важными проектами».

Далее ветераны спецслужб утверждают, что в Иране имели место теракты, которые носили почерк организованных спецслужбами США. Бывшие разведчики ссылаются на канадского журналиста-исследователя Шона Нейлора, издавшего книгу «Безжалостный удар» (Relentless Strike), содержащую документы о работе Совместного командования специальных операций США (Joint Special Operations Command, JSOC) за последние 30 лет. В книге рассказано, как JSOC работала с эмигрантской «Организацией моджахедов иранского народа» (Mujahedeen-e-Khalq, MEK), ничуть не смущаясь тем, что MEK была внесена Государственным департаментом США в список террористических организаций.

МЕК убивала иранцев, работавших над оборонительными проектами в ИРИ. В 1981 г. «моджахеды» взорвали центральное бюро Партии исламской республики и офис премьер-министра ИРИ. Были убиты 70 высокопоставленных иранских чиновников, в том числе иранский президент, премьер-министр и верховный судья. В апреле 1992 года МЕК организовала одновременное нападение на иранские посольства и другие загранучреждения в 13 государствах. В 1999 г. МЕК совершила убийство нескольких высших офицеров иранской армии, в том числе заместителя начальника Генерального штаба. Несмотря на это, МЕК пользуется поддержкой в американских властных структурах.

Далее ветераны указывают на то, что действия США против Ирана обернулись против самих США. В результате вторжения в Ирак в этой стране к власти пришли шииты, что усилило региональные позиции Тегерана. «Когда посол США в ООН Никки Хейли утверждает, что «трудно найти на Ближнем Востоке хотя бы одну террористическую группу, на которой не было бы заметно отпечатков пальцев Тегерана», это не соответствует действительности», – пишут ветераны американской разведки.

Они обращаются прямо к президенту США: «Вы заявляли о себе, как о политике, способном не подчиниться давлению истеблишмента и принимать самостоятельные решения. Вы назвали вторжение в Ирак в 2003 году исторической ошибкой эпического масштаба. Вы восприняли настроения многих американцев, которые не хотят, чтобы США вели войны далеко от своей территории. Однако поток предупреждений из Вашингтона об опасности, якобы исходящей из Ирана, и о необходимости что-то делать рассматриваются как Ваш отказ от обещаний больше не ввязываться в новые войны. Мы призываем Вас вспомнить о предупреждении, которые Вы направили президенту Бушу 15 лет назад в аналогичной ситуации: «После того, как мы увидели министра Пауэлла, мы убедились, что Вы правильно делаете, расширяя дискуссию за пределы круга советников, настаивающих на войне, для которой мы не видим никакого серьёзной причины и которая может принести непредвиденные катастрофические последствия».

Меморандум подписали 23 бывших сотрудника различных спецслужб США разного ранга. С момента публикации меморандума 23 декабря 2017 года прошло больше двух недель, но никакой реакции на него ни в ведущих американских СМИ, ни в администрации Трампа нет.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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