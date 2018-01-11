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Молдавия на грани гражданской войны – заявление президента Игоря Додона

Четверг, 11 Января 2018 07:30
Молдавия на грани гражданской войны – заявление президента Додона Фото из открытых источников

В эти дни в Кишиневе решается далеко не только судьба Молдавии. Игорь Додон неугоден нынешней правящей партии  не только, как несговорчивый политик, никак не желающий превращаться в "свадебного генерала", а, прежде всего - как откровенно пророссийский глава государства. Все более обостряющаяся ситуация грозит ввергнуть эту страну в хаос и ужас гражданского конфликта.Вчера в этом направлении сделан еще один шаг.

 

Парламент Молдавии снова"отодвинул в сторону" президента - для назначения новых министров и принятия  закона  "о борьбе с иностранной пропагандой", а, фактически - о запрете трансляции в Молдавии российских новостных и аналитических программ. Вместо Игоря Додона соответствующие документы подписал "временно исполняющий обязанности президента" спикер парламента Андриан Канду. Надо отдать должное Додону - антироссийский закон он отклонял дважды. Именно это (а также нежелание президента видеть в правительстве людей, которые, как он считает "причастны к краже миллиардов), и стало причиной его временного отстранения от полномочий.

 

Необходимо отметить, что это уже не первый подобный случай. Додона уже "отстраняли", когда он отказался назначать министром обороны Иона Стурзу. Задействовав в качестве "прикрытия" покорный Конституционный суд страны, составляющие большинство в парламенте представители Демпартии  явно продемонстрировали Додону, что могут обойтись без него - если он идальше будет проявлять "строптивость".

 

Конфликт между Демократической партией и ее лидером, олигархом Владом Плахотнюком, с одной стороны и президентом Игорем Додоном и поддерживающей его находящейся сегодня в оппозиции Социалистической партией - гораздо больше, чем простая борьба за власть в пределах страны. Фактически, идет речь о выборе геополитического вектора для Молдавии, ее судьбы. "Проевропейские"   демократы не просто тащат страну в ЕС и НАТО, а, фактически, семимильными шагами ведут ее к слиянию с Румынией - на правах покоренной провинции. Додон   и его соратники  категорически выступают не только против вступления Молдавии в Евроатлантический блок, но и против евроинтегарации в принципе. 

 

Сам Додон открыто заявлял о том, что готов аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС и повести страну к вступлению в Евроазиатский экономический союз. Есть только одно "но" - при действующем в Молдавии законодательстве для этого президенту необходима поддержка парламентского большинства. И если таковое на близящихся выборах в парламент получит Социалистическая партия, то внешнеполитический курс страны вполне может кардинально измениться.

 

Именно этого так боятся Плахотнюк и компания. Парламентские выборы не за горами, а Игорь Додон, как признают, пусть и нехотя, даже его недоброжелатели, является на сегодня самым популярным в стране политиком. Так. что дело тут не так в министрах и законах, как в том, что правящие "демократы" такими вот мелкими шажками подталкивают неугодного президента к политической пропасти, готовясь устранить его с политической арены уже не на время, а навсегда.

 

Без сомнения, Додон это понимает прекрасно. Именно поэтому после всего происшедшего он выступил со следующим заявлением:

"Евроунионистский режим осознает, что может удержать власть лишь путем грубого нарушения принципов демократии и правового государства. Недопустимо, что эти нарушения правящего большинства поддерживаются Конституционным судом.

 

Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью, они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения, а также за свои действия в составе прежних коррумпированных правительств.

В другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным силовое вмешательство народа для пресечения недобросовестных действий режима. Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой. Любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными.

Но и у любого терпения есть предел. Режиму необходимо отказаться от жульнических методов, когда речь идет о правовом государстве, перестать компрометировать Конституцию страны и подрывать основы государственных институтов. Так же как социалистическая оппозиция, институт президента оставляет за собой право обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония.

Имейте в виду, господа из правительства и парламентского большинства, что граждане все видят и все понимают. Чем антисоциальней и антигосударственней ваше нынешнее поведение, тем болезненней будет ответный удар. Молитесь, чтобы получить этот удар на парламентских выборах, а не до этого."

 

Сказано сильно. особенно в преддверии явно непростых выборов, которые вполне могут закончиться очередным "майданом" - ведь за спиной "демократов" вся мощь "коллективного Запада", в организации таковых (особенно на постсоветском пространстве), поднаторевшего. да, собственно, в самой Молдавии прецеденты уже были. Вопрос в том - станут ли эти слова в критический момент чем-то большим, чем просто словами? "Обратиться с призывом к мобилизации сотен тысяч граждан для прекращения конституционных нарушений и беззакония..." - это как раз один к одному именно то, на что не хватило то ли разума, то ли смелости у Виктора Януковича в 2013-2014 годах. Сделает ли это Додон?

 

Собственно говоря, в случае, если политические оппоненты решат устранять его действительно ЛЮБОЙ ценой, то иного выхода у Додона, фактически и не останется. Стараниями своих "доброжелателей" из парламента он и так в значительной мере лишен "силовых полномочий - главу государства лишили права назначать директора Службы информации и безопасности, (теперь это право) парламента, вывели  из его подчинения Службу госохраны и даже   лишили права назначать генпрокурора. Причем все эти "новации" были приняты специально "под Додона"...

 

При этом, конечно, президент  все еще остается Верховным главнокомандующим Молдавии и имеет право созывать Высший совет безопасности, но с учетом того, что пост министра обороны занимает человек, назначенный вопреки его яростному сопротивлению, все эти полномочия выглядят достаточно эфемерно. Пример тому - полное игнорирование военными указа Додона, запрещавшего им участвовать в прошлом году в НАТОвских учениях на Украине.

 

Именно потому единственное, что Игорь Додон сможет противопоставить попыткам окончательно убрать его с поста президента и не допустить победы Соцпартии на выборах - это, и вправду, "силовое вмешательство народа". Вот только... Фактически, со стопроцентной вероятностью это будет означать начало в стране гражданской войны. Тогда Молдавию будет ожидать "завидная" судьба ее ближайшей соседки - Украины. Которая, кстати говоря, в войну эту, скорее всего, не преминет вмешаться.

 

С учетом фактора Приднестровья и нахождения там миротворческого воинского контингента России, все это - перспективы, грозящие  совершенно непредсказуемыми угрозами и рисками. 

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Молдавия Игорь Додон Гражданская война заявление президента

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