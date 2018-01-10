Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны

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Напомним - в ночь с пятого на шестое января, террористы запустили тринадцать боевых беспилотников к российским базам — три к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и десять к базе "Хмеймим". На вопрос РФ: "А откуда собственно у террористов в Сирии такие дровишки (пардон, дроны)?" Пентагон, не долго думая, все таки нашелся с ответом. По словам американской стороны, подобные беспилотники можно было купить на рынке. Оригинально, неправда ли?

Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал атаку дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, совершенную террористами. «Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — цитирует слова представителя Пентагона РИА Новости.

В свою очередь, в российском военном ведомстве попросили американских коллег рассказать, где именно находится такой рынок и чьи спецслужбы торгуют на нем данными космической разведки?

Напомним, что российские военные смогли не только предотвратить атаки дронов, но и перехватить управление и посадить один из них на своей территории. Сейчас специалисты изучают сбитые и захваченные дроны и технологии, которые были использованы при их изготовлении и управлении.

Как сообщает Министерство обороны России, дроны, с помощью которых 6 января была атакована авиабаза Хмеймим в Сирии, имели барометрические датчики и сервоприводы управления рулями высоты. Беспилотники несли взрывные устройства, которые хоть и были сделаны вручную, но имели в основе мощные иностранные взрыватели.

Ранее, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС России Виктор Бондарев назвал поставщиков беспилотников (БПЛА), совершивших нападение на военные базы в Сирии. «Кто стоит за боевиками, думаю, ясно всем. Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах», – заявил Бондарев.

По мнению экс-главкома ВКС РФ, к нападению беспилотников имеют прямое отношение Соединенные Штаты.

«США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчинёнными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА», – подчеркнул Бондарев.

Напомним, что несмотря на неожиданное нападение, совершенное в праздничные для россиян дни, военные на базе Хмеймим сумели сбить дроны. Благодаря этому в результате атаки никто не пострадал.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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