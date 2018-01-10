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Американская полиция усиливает отстрел своих сограждан

Среда, 10 Января 2018 07:30
Американская полиция усиливает отстрел своих сограждан Фото из открытых источников

Эта статья адресована, в первую очередь, любителям посокрушаться о "полицейском беспределе" в России. Полиция не идеальна ни в одном государстве, и не может быть идеальной по определению. Однако, не угодно ли узнать - как с этим вопросом обстоят дела в "цитадели мировой демократии и свободы" - Соединенных Штатах Америки? Возможно, вы удивитесь...

 

За 2017 год американские "копы" во время исполнения служебных обязанностей пристрелили около тысячи собственных сограждан! 987 - если быть совершенно точным. Официальных данных на сей счет в Америке публиковать никто и не думает (это к вопросу о "прозрачности" и "открытости" в деятельности правоохранительных органов США) - собственное расследование провели журналисты газеты The Washington Post, основываясь  на анализе судебных документов и полицейских отчетов. И докопались они до достаточно неприятных вещей.

 

Оказывается, показатель истребления американцев полицией в 2017 году превышает прошлогодний - в 2016-м было убито 963 человека. Правда, не дотягивает до уровня 2015 года, когда от пуль "копов" пали  995 граждан. Как видим, уровень полицейского человекоубийства в США остается в последние годы стабильным - на уровне, как уже было сказано, примерно тысячи в год.

 

Понятно, что чаще всего американские "копы" открывают огонь по вооруженному противнику. Согласно исследованию, в 206 году были убиты 693 "белых мужчины, вооруженные стрелковыми или другими видами оружия" (в 2015 таких было 735). Однако, несложно сосчитать, что счет застреленных НЕВООРУЖЕННЫХ граждан тоже идет на сотни. Арифметика, однако...

 

Надо сказать, что журналистов The Washington Post. в соответствии с прочно укоренившимися в американском обществе традициями, более всего волновала в данном вопросе "расовая" составляющая. С другой стороны, надо признать, что определенные основания для беспокойства тут имеются - количество застреленных (как вооруженных, так и безоружных) афроамериканцев среди общего количества жертв составило 22%, при том, что, согласно официальной статистике, чернокожие граждане составляют 6% от населения США. Невооруженных чернокожих полицейские застрелили 36, 17 и 19 человек - соответственно, в 2015, 2016, 2017 годах. Статистика, и вправду, невеселая.

 

Впрочем, все шансы получить пулю от чересчур увлекшихся "копов" имеют граждане Америки любого цвета кожи. Одна из последних таких трагедий случилась  25 декабря прошлого года в Техасе, в городе Сан-Антонио. Там полиция преследовала некую Аманду Джонс 30-ти лет. Та, согласно данным полиции, была вооружена и то ли угрожала открыть огонь по преследователям, то ли начала стрелять. При этом женщина укрылась в трейлере, по которому четверо полицейский и открыли шквальный огонь.

 

Аманда была убита на месте, но, как оказалось впоследствии,    в этот момент в подвергшемся обстрелу трейлере находился еще и  ребенок - шестилетний мальчик Кэмерон Прескотт. Одна из пуль, прошившая тонкую стену, попала ему в живот, и по дороге в больницу мальчик скончался. О каком-либо наказании полицейских неизвестно. Согласно официальному заявлению полиции, четверо "метких стрелков" лишь "временно отстранены от службы".

 

Некоторые "эксперты" и "знатоки" оправдывают повышенную агрессию в поведении американских "копов" и их готовность хвататься за "ствол" по любому поводу и применять без особого разбора, тем, что, мол, жизнь полицейских в США подвергается постоянной опасности. Большая доля правды в этом есть - американские полицейские гибнут при исполнении своих обязанностей, увы, регулярно. Но есть здесь одно "но"...

 

Согласно данных ФБР США, 66 полицейских были убиты при исполнении служебных обязанностей в 2016 году, и 46 - в 2017-м. Налицо более, чем ДЕСЯТИКРАТНОЕ превышение числа американцев, застреленных полицейскими, над числом "копов", убитых преступниками. В прошлом году - полицейские вообще убивали в двадцать раз чаще!

 

Душевно рекомендую любителям поругать на все корки "плохую" и "грубую" российскую полицию сравнить эти цифры с числом российских полицейских, гибнущих при исполнении своего долга. А потом - сопоставить "расстрельные списки" полиции США с количеством случаев применения оружия отечественными правоохранителями (такие данные при желании, доступны), не говоря уже о примерах того, когда это применение привело к чьей-либо смерти -   каждый  такой инцидент  немедленно становится в России предметом широкого обсуждения. 

 

Возможно, после этого желания как хаять российских правоохранителей, так и превозносить американских несколько поубавится.

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Полиция убийство мирных жителей гибель полицейских

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