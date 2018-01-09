Кадры решают все или мастер-класс от Д.Сороса

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Немного истории для начала. 8 ноября 2017 г. и.о. министра иностранных дел ЛНР Дейнего объявил, что ЛНР готова вернуться в состав Украины. 10 ноября 2017 г. тот же Дейнего заявил, что ЛНР согласна с требованием Украины переименовать республику в ОРДЛО. 21 ноября 2017 г. на улицах Луганска появились вооруженные люди и техника, заблокировавшие государственные здания. Глава республики Игорь Плотницкий ушел в отставку, его сменщик поспешил заверить, что ЛНР продолжит прежний курс во внутренней и внешней политике, и этот курс будет на союз с Россией. Дейнего продолжает представлять ЛНР в Минском формате.

Осознаем тот факт, что руководитель в ранге министра озвучивает позицию, в корне противоречащую всем ранее заявляемым целям существования республики. Нет сомнений, что высказанная готовность на тех или иных условиях вернуться в состав Украины не была устным творчеством одного человека, а была согласованной позицией руководства республики. Держим в уме, что в сложившейся ситуации всякое потакание и усиление позиций Украины это автоматически ослабление позиций России. Усиливала бы реализация озвученного Дейнего позицию Украины? Да, без сомнения. Нанесла бы она вред позициям России? Аналогично.

Проанализировав все это, заинтересованный наблюдатель задастся закономерным вопросом - каким образом первыми лицами республики, созданной при поддержке Российской Федерации, стали люди, допускающие усиление позиций противостоящей стороны за счет своих собственных (это еще называют капитуляцией)? Как старшие товарищи могли допустить такое? Если не хотите танков и солдат среди бела дня в центре города под прицелами телекамер, то ситуации подобные описанной, надо упреждать. Очевидно, что кадровый вопрос встает на повестке дня.

Настало время ввести в контекст нашего захватывающего повествования венгерского пенсионера. Как известно в августе 2017 года хакеры из DCLeaks опубликовали внутренние документы соросовской организации «Открытое общество», в том числе - так называемый Список Сороса. Список этот любопытен сам по себе - с точки зрения конкретных персонажей, но нас в рамках нашего мыслительного процесса будет интересовать другое. Интересен и познавателен сам подход Сороса к отбору и обращению с имеющимся человеческим контингентом при построении своей организации.

Определимся с понятиями, чтобы не было случайных разночтений. Организация это не здания и сооружения, служебные машины и кабинеты, секретарши и офисы, а также прочие внешние атрибуты. Все вышеперечисленное - обычная инфраструктура, не имеющая никакой ценности без человеческого участия. Организация это прежде всего люди. Люди, имеющие определенную цель своей деятельности, связь и координацию друг с другом, иерархическое подчинение внутри сообщества. И все же и этого определения мало. Если мы возьмем и механически объединим произвольно взятую группу людей, сформируем из них определенную иерархию, объявим стоящие перед ними цели и задачи, то этого будет достаточно для создания организации, но будет ли этого достаточно для создания эффективной организации? Очевидно, что не учтен еще один важный фактор - наличие общих положительных взглядов и общей позиции относительно самой цели существования и перспектив организации. Что имеется в виду. Например, у нас есть такая основополагающая организация как армия. В ней максимально присутствуют все формальные признаки - и иерархия, и цель деятельности, и взаимодействие друг с другом. Будет ли этого достаточно, чтобы любая армия была успешной? Нет, потому что если большая часть ваших солдат и офицеров либо высшего генералитета считает, что защита страны– пустая трата здоровья, денег, времени, сил (нужное подчеркнуть), то имитировать эффективность в мирное время эта армия еще сумеет, но рассыпется при первом же военном контакте. Парадоксальным образом мы здесь имеем пример единства взглядов и мнений (!), только это единство не положительное, а отрицательное – оно сходится на том, что цель , ради которой организация создавалась – не стоит прилагаемых усилий и перспектив в сознании ее же участников у такой организации нет никаких. Поэтому обязательно наличие положительной позиции относительно перспектив своей организации. Теперь у нас остается одна задача - выяснить, что находится в голове у того или иного кандидата на вступление.

Вернемся к дедушке и его списку. По сути, список Сороса – не более чем обыкновенное досье, структурированное таким образом, чтобы удовлетворять запрос работодателя. Для Сороса не важны и не интересны настроения, идеи, мнения человека, если они не влияют и не характеризуют его отношение к преследуемым целям. Например, в списке нет информации о музыкальных предпочтениях, любимом цвете одежды, гастрономических пристрастиях. Действительно, ведь можно быть меломаном и поддерживать однополые браки, а можно меломаном не быть и тоже поддерживать однополые браки. Как все уже поняли, музыка здесь не на первом месте. Точно также не имеет значения, любите ли вы красное или малиновое, если вы выражаете активню антироссийскую позицию. То есть, сформулированы конкретные, четкие критерии, по которым идет жесткий отбор. Эти критерии одновременно являются мегацелями организации. Если вы их не проходите – вы никогда не будете приняты, так как вы не внесете вклада в достижение поставленных целей и наоборот. Если ты искренне поддерживаешь нас – мы привлечем тебя, если же нет - тебя с нами не будет. Если же ты был привлечен, а потом «отрекся» от своих взглядов (представим невероятное - какой-нибудь публичный русофоб в прыжке перекрашивается в русофила) - ты будешь исключен. Только так и не иначе. В итоге формируется сообщество, в котором собраны люди примерно одинаковых взглядов, и одновременно отсечены все прочие. Именно совпадение целей и взглядов членов организации с целями самой организации превращает ее из простого собрания разношерстных персонажей в эффективный инструмент достижения целей.

Какие уроки мы можем извлечь для себя, возвращаясь из нетрадиционных европейских реалий в суровые реалии России и приграничных государств. Урок будет простой – при создании нами организаций, преследующих нужные нам цели, будет полезно пользоваться основными приципами Сороса, а именно – подбирать в них только тех людей, чьи убеждения, идеалы, взгляды согласуются с целями ее существования. Принципиально важно - определить сразу, в чем же собственно цель состоит, ибо если цель не ясна - отбирать людей невозможно. Повторюсь, но если расматривать описанную выше ситуацию в ЛНР и властную структуру республики как организацию, которую также необходимо строить по соросовскому методу, то возникают вопросы. Каким образом люди, подобные министру иностранных дел республики, оказались наверху, если присоединение ЛНР к Украине на ее условиях не является целью создателей организации ЛНР? В таком случае это явная недоработка кураторов проекта – цели организации и конкретных ее членов не совпали явным образом. То есть отсев либо не производился вовсе, либо был проведен некачественно. В другом варианте можно предположить, что на самом дле никакого несовпадения не было, а было неявное изменение целей самой организации, вызвавшее конфликт уже среди ее кураторов.

Таким образом, еще раз подтвердилась правильность соросовского подхода к формированию управляемого человеческого контингента: четкие критерии приема в организацию и последовательность и строгость при их проверке. По сути это простейший принцип медкомиссии – годен/не годен. Представляется, что при выполнении этой схемы, известные события в ЛНР могли бы и не произойти вовсе.

Теперь нам необходимо определиться с тем, что нам надо знать о потенциальных кандидатах в организацию (определить те самые критерии-цели), и как это узнать. Абстрагируемся от организационной конкретики, ибо конкретика может быть сколь угодно широка. Еще раз к списоку Сороса - в нем присутствовал ряд характеристик каждого персонажа, значимых для организации Сороса, исходя из ее мегацелей. Необходимо составить такой же список, только с характеристиками, важными для российской стороны. Какие критерии будут интересовать кураторов организации, созданной и поддерживаемой на ресурсы Российской Федерации? Вспомним, что наши критерии – это главные цели нашей организации, ее суть, смысл существования. А каковы мегацели любой пророссийской организации в конечном счете? Это усиление и сохранение позиций материнской организации, то есть Российской Федерации. Таким образом, среди основных критериев в нашем списке будут: наличие публично озвученных русофобских идей и предложений, публичная поддержка и одобрение действий сил, противодействующих достижению заявленных Российской Федерацией целей по любому направлению. Проявление русофобии, по аналогии с проявлениями антисемитизма, должны автоматически означать исключение персонажа из числа претендентов на участие в любом проекте властных структур, при этом ярлык русофоба должен исключать из главного публичного и медийного поля с такой же неизбежностью как и ярлык антисемита. В конце анализа персонажа должно стать понятно, положительно ли отношение кандидата относительно перспектив своей организации или это очередной Родченков.

К вопросу о способах получения информации. Психологические методики влияния на личность, возможности медицинского лекарственного воздействия, новейшие техники дознавательных процедур из арсенала спецслужб - автору ничего не известно о данных методах. А если так , то остановимся на вещах более очевидных. Сейчас, менее чем когда-либо, публичный человек может скрыть свои взгляды и мнения относительно того или иного события. Люди открыто выражают свои мнения в статусах и заметках в социальных сетях, блогах, твиттере. Что касается публичных людей, то в их случае добавляются интервью, заявления в печатной прессе, на интернет-ресурсах, ТВ и т.д.

Кто-то скажет, что обязательная оценка пригодности человека в том числе на основе его политических убеждений это нарушение свободы его (человека то есть) волеизъявления, вторжение в частное пространство и в целом это неправильно и непозволительно в 21 веке. Вынужден разочаровать, ибо неправильно и непозволительно в 21 веке, в мире, где градус противостояния с нашими партнерами во всех сферах – военной, экономической, информационной возрастает буквально каждый день, оставлять без внимания умонастроения и позиции людей, занимающих ответственные посты.

Игнорирование последовательной, кропотливой, вдумчивой работы с людьми слишком дорого нам обходится, пример Родченкова это прекрасно показал. Если мы и дальше продолжим смотреть сквозь пальцы на подбор кадров, то в будущем, вне всяких сомнений, нас ждут провалы и неудачи, которых мы сейчас даже не ожидаем, и которых можно было бы избежать. Джордж Сорос в своей организации такого бы не допустил.

Кирицев Константин специально для Planet Today