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Ангела Меркель и призрачный пост канцлера

Вторник, 09 Января 2018 08:00
Ангела Меркель и призрачный пост канцлера Фото из открытых источников

Весь мир, перевернув  последний лист календаря на 2017 год, с новыми надеждами устремился в начинающийся год. Только Германия все не может распрощаться с  проблемами минувшего года. Очевидно Санта таки всучил последней  мешок с прошлогодними "подарками".   

 

В Германии 7-16 января идут ежедневные консультации о формировании правительства. «Вторым и последним шансом для Ангелы Меркель» назвала эти встречи делегаций ХДС, ХСС и СДПГ австрийская пресса: после провала первых переговоров о формировании правительства никто уже не решается на определённый прогноз относительно исхода нынешних консультаций. 

 

Поэтому нельзя исключать, что в 2018 году в Германии пройдут внеочередные выборы или же в порядке альтернативы Ангела Меркель согласится на формирование правительства меньшинства – впервые в истории ФРГ.  

 

Итак, более 100 дней после оглашения результатов выборов в бундестаг представители победивших политических партий не могут договориться о составе будущего кабинета. И без исторических сравнений ясно, что 100 дней – срок достаточно солидный, чтобы страна получила дееспособное правительство, но до сих пор ею управляет «технический кабинет». 

 

В сложившейся ситуации самый ранний срок создания правительства – Пасха: об этом в канун Нового года сообщил немецким избирателям возглавляющий делегацию ХСС Хорст Зеехофер. Расчёт построен исходя из таких прикидок: консультации – обсуждение их итогов партийными активами – съезд СДПГ – переговоры о создании коалиции. Фиксирована дата съезда, на котором необходимо утвердить согласие социал-демократов на участие в правительстве, – 21 января, а на коалиционные переговоры отводится пара месяцев.

 

По григорианскому календарю Пасху празднуют 1 апреля, что придаёт процедуре формирования правительства некоторый налёт комичности. Заслужил ли дисциплинированный немецкий избиратель такое политическое шоу? Похоже, доброй первоапрельской шутки не получится: импотенция политической элиты привела к тому, что большинство избирателей уже не хотят новой «большой коалиции». А при повторных выборах нет ясности по персоналиям.

 

Мартин Шульц объявил, что в случае провала нынешних переговоров уйдёт из политики: «Если криво пойдет, моя карьера кончена», – заявил он. Откровенно говоря, это не было бы великой потерей для немецкой социал-демократии, которую Шульц уже подвёл. Госпожа Меркель от подобных обещаний воздерживается. Пока даже на фоне падения личного рейтинга она остаётся самой вероятной кандидатурой на пост будущего канцлера.  

 

Источник 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Германия Ангела Меркель

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