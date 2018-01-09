Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии

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Если возможно в такой откровенно циничной области, как геополитика, применять понятие "черная неблагодарность", то эталоном таковой (по крайней мере - в отношении России), вне всяких сомнений, может служить Болгария. Освобождаемая (и неоднократно!) от иноземной оккупации ценой множества русских жизней, спасенная русской кровью от геноцида, стремившаяся в состав СССР "хоть тушкой, хоть чучелом", "братская" Болгария сегодня с удовольствием готова участвовать в любой антироссийской мерзости.

Маленькой Болгарии, достигшей в вовтаве Европейского союза большого "процветания" позволили им немножко "порулить". То есть - попредседательствовать в Совете Европы на полгодика с 1 января 2018 года. И чем же отметился постоянный представитель этой страны в ЕС, посол Димитер Цанчев в самом начале этого председательства? Яркими русофобскими заявлениями...

На вопрос о том, какую политику будет продолжать болгарское президентство относительно санкций для РФ, (особенно учитывая то, что президент государства высказывается о целессобразности снятии экономических санкций с РФ), Цанчев тут же ответил, как примерный "европионер":

"Мы будем придерживаться пяти принципов относительно отношений с Россией, которые были одобрены Советом в марте 2016 года. Важным условием для изменения отношений ЕС с Россией является полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами конфликта. Сейчас это условие не выполнено!"

И дальше продолжил "чесать", как заведенный, по евросоюзовско-НАТОвской "шпаргалке: мол, "...ЕС настаивает на том, чтобы Россия уважала международное право". (А она, поди ж ты - не уважает!), Брюссель. можно сказать, с нежным душевным трепетом "...рассчитывает на Нормандский формат, выполнение Минских договоренностей..." (А при чем вообще тут Россия?!), и камень преткновения тут - "Отвод тяжелого вооружения от контактной линии", который "является абсолютно необходимым".

Вот Цанчев точно знает - что там творится на Донбассе и кто в этом виноват! И про тяжелые вооружения, и про Минские соглашения - все ему доподлинно известно. Почему-то ни слова болгарский дипломат не говорит о роли в постоянных срывах "Минска" как раз Украины. А также о том, что Болгария давно уличена в поставках оружия Киевской хунте - именно того оружия, из которого та расстреливает Донбасс, наплевав на все и всяческие "соглашения" и "контактные группы!" Очевидно, господин Цанчев исповедует очень популярный нынче в западной дипломатии принцип: "свое не воняет"...

Не менее ярко, чем странную амнезию, демонстрирует этот "дипломат" и рафинированное лицемерие -если послушать его, то Болгария готова "работать над улучшением отношений с РФ в случае изменения ситуации". Но, сокрушается. только, что не роняя крокодиловы слезки, Цанчев, "пока для этого условий нет"... жалость-то какая! как же мы без нее-то, без такой "братской" нам Болгарии?!

Чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что это - не ситуативные и спонтанные заявления, а именно ПОЗИЦИЯ Болгарии на государственном уровне, позволю себе вкратце напомнить историю участия этой страны в санкционном "движении" против России. Напомнить основные вехи, так сказать. В феврале 2015 года глава МИД Болгарии Даниел Митов заявил:

"Санкции - не просто позиция ЕС, это и позиция Болгарии. Мы защищаем международное право - никто не может аннексировать территорию другой страны, никто не может дестабилизировать соседа военным путем. Мы будем продолжать делать акцент на санкциях как единственном инструменте влияния Европы на политику России."

Между прочим, тогда этот деятель уточнил - мол, санкции вводятся Евросоюзом, и Болгарией в частности... "чтобы не воевать с Россией"! Да уж - Болгария. обрушивающаяся всей своей мощью на Россию... занятно было бы увидеть!

В марте 2015 тот же Митов, продолжая выскакивать из собственных брюк, говорил уже о том, что Болгария готова антироссийские санкции "расширить и углубить":

"Санкции являются единственным инструментом, которым Европейский союз и трансатлантическая общность располагают в данный момент. Конечно же, мы готовы реагировать соответствующим образом, если мирное соглашение на Донбассе будет нарушено."

Недаром же в 2016 году Болгария"удостоилась" благодарности от главного палача Украины и Донбасса - Порошенко. По этому поводу пресс-секретарь президента "ннэзадэжной" Святослав Цеголко даже черканул в Twitter: "Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Болгарию за поддержку продления санкций против РФ за невыполнение "Минска".

А вот слова премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, сказанные опять-таки в 2016 году:

"Нами всеми было принято решение оставить санкции против России в силе, пока не будут выполнены Минские договоренности. А о новых санкциях против России можно будет говорить лишь в том случае, если не прекратятся бомбардировки в Сирии, в результате которых гибнут мирные граждане."

То есть темы Донбасса этому клоуну показалось мало - он решил "припомнить России" еще и Сирию. Наверное сирийцы очень раздражают болгар - в отношении благодарности, (элементарной, человеческой), русским солдатам, которые отдают жизнь за их свободу, эти жители Ближнего Востока нашим "братьям-славянам" из Болгарии могут дать даже не сто, а сто тысяч очков вперед.

Кстати - за "свеженькую" русофобию болгары тоже отмечены поздравлением упыря Порошенко (вершина позора для людей нормальных!):

"Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете Европейского Союза. Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины. В единении наша сила!" - написал Порошенко.

Что ж, удивительного тут нет ровно ничего. Напомню, если кто позабыл - в двух Мировых войнах Болгария воевала против России и СССР. Ну,"воевала" - это. конечно, громко сказано, но официально принадлежала к враждебным нам военным союзам. Кровь русских воинов, пролитая под Шипкой и Плевной, душевная песня о стоящем на кургане Алеше - "Болгарии русском солдате" - все это давным-давно забыто и втоптано в грязь ради сиюминутной и крайне сомнительной политической коньюнктуры.

Единственное, что надо сделать по поводу всего этого - крепко помнить о РЕАЛЬНОМ отношении болгар к русским. Чтобы снова, позабыв, на расчувствоваться, когда они в очередной раз прибегут проситься в "братушки".

Александр Неукропный специально для Planet Today