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Несмотря на все старания Соединенных Штатов создать определенное (выгодное Америке) мнение мировой общественности относительно сирийского вопроса, жизнь показывает, что с действительностью оно имеет очень мало общего. Граждане же Сирии на этот счет имеют свое мнение, абсолютно отличное от мнения звездно-полосатых лидеров...

Совет старейшин племени Джубур в провинции Хасеке объявил о своей поддержке сирийской арабской армии в борьбе против террористических группировок. В заявлении отмечено, что текущий момент требует объединения всего сирийского общества для противодействия силам, которые пытаются замедлить процесс национального примирения и нарушить единство страны под руководством действующего президента Башара Асада.

Завершение войны в Сирии – дело недалекого будущего, что осознают не только стороны конфликта, но также и определенные государства, имеющие свои интересы на территории арабской республики и стремящиеся соответствующим образом повлиять на ход политического урегулирования. В средствах массовой информации регулярно публикуются заявления официальных лиц стран Запада (в первую очередь, США) и так называемых «гражданских активистов», оппозиционных Дамаску, в которых на сирийское правительство возлагается ответственность за совершение военных преступлений и ведение войны против собственного народа, а также прочие штампы, которые борцы за установление «демократии» по всему миру неизменно применяют против неугодных режимов на протяжении десятилетий.

Для представителей сирийских оппозиционных движений и стоящих за ними зарубежных покровителей этот поток огульных обвинений используется в качестве предлога для затягивания перехода к миру на международных площадках, таких как так называемые межсирийские переговоры в Женеве.

В отличие от высоких международных трибун, внутри Сирии подготовка к определению послевоенного устройства идет полным ходом. Этот процесс многогранен как с точки зрения его участников, так и с точки зрения географии. Совет старейшин племени Джубур являет собой один из примеров применения принципа, на основе которого проходит консолидация сирийского общества в разных уголках страны. Как заявил один из старейшин, Хасан аль-Маслят, цель подобных собраний – создать из членов племени единый союз, который будет участвовать в мирном разрешении споров во взаимодействии с общинами других арабских племен, курдов и представителей конфессиональных объединений.

Примечательно, что Хасеке, где прошел указанный совет, далеко не единственный регион Сирии, в которой возвращение к мирной жизни проходит с участием представителей различной этнической и религиозной принадлежности. Еще в декабре в провинции Дейр-эз-Зор начал работу Комитет по управлению восточными территориями Евфрата, сформированный из представителей местных племен, в задачи которого в том числе входит организация процесса восстановления районов, пострадавших во время боевых действий и доставки гуманитарной помощи нуждающимся. Есть все основания утверждать, что в скором времени успешный опыт местных жителей смогут перенять и в других провинциях.

Подводя итог, необходимо отметить, что результаты прошедшего совета старейшин племени Джубур в Хасеке резко контрастируют с тем, как стремятся представить текущее положение дел в Сирии Вашингтон и его союзники. Практика показывает, что сирийские граждане, занимающие ответственную позицию в отношении собственной страны, абсолютно не восприимчивы к призывам о свержении режима «кровавого диктатора Асада», а наоборот, в непростое время перехода от войны к миру едины в выражении поддержки действующему руководству. Тем лучше для арабской республики – ведь будущее предстоит определить населяющим ее жителям, а не обитателям овального кабинета.

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