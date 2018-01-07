Воскресенье 07 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Рон Пол: Трамп ведет США по пути насаждения авторитарно-фашистских принципов

Рон Пол: Трамп ведет США по пути насаждения авторитарно-фашистских принципов

Воскресенье, 07 Января 2018 09:00
Рон Пол: Трамп ведет США по пути насаждения авторитарно-фашистских принципов Фото из открытых источников

Бывший конгрессмен и кандидат в президенты США, проработавший на различных постах в высших эшелонах власти на протяжении 37 лет, дал интервью изданию «Washington Examiner», в котором выразил мнение, что его страна в настоящее время находится под угрозой серьезного политического кризиса.

 

Несмотря на то, что в первый год президентства Трампа наблюдались все признаки начала восстановления ключевых экономических показателей, огромные внутренние и внешние долги, высокая инфляция и вопиющее социальное неравенство необратимо приближают Америку к скорому краху, уверен Рон Пол. Эксперт полагает, что развитие событий может происходить по сценарию краха Советского Союза конца 80-х – начала 90-х годов 20 века, однако при этом вовсе не обязателен вариант с распадом Штатов на ряд независимых государств, как это произошло в случае с СССР. В первую очередь революционные перемены весьма вероятны в области кредитно-денежных отношений, и это касается прежде всего искусственно раздуваемого и подпитываемого исключительно заемными средствами экономического мыльного пузыря – помимо этого, всех нас ждет окончательное крушение имперских амбиций бывшей сверхдержавы вкупе с резким сужением географии ее сферы влияния за рубежом.

 

При сохранении всех этих негативных тенденций в течение ближайших лет Дональду Трампу придется столкнуться с колоссальным давлением как со стороны лояльной ему части потенциальных избирателей, так и в закрытой для посторонних глаз внутрипартийной борьбе в ходе проведения праймериз к избирательной кампании 2020 года. Уже сегодня становится очевидно, что Республиканская партия готова выдвинуть из своих рядов достаточно сильного и влиятельного соперника для действующего главы государства – кроме этого, на окончательный расклад сил способны повлиять и представители либертарианского движения, которое в последние годы сделало большой скачок вперед в интеллектуальном и организационном плане. Пока же внутри самих республиканцев нет единого мнения по вопросу незыблемости кандидатуры Трампа и неизбежности второго срока его правления – так, сенатор Джефф Флэйк считает, что для успешного переизбрания американскому лидеру необходимо предложить своим избирателям нечто большее по сравнению с тем, что они получают в результате его работы на данный момент.

 

Например, далеко не всех устраивает внешнеполитический курс Соединенных Штатов - по убеждению того же Пола, он терпит полное бедствие на всем периметре от Ближнего Востока до Северной Кореи. Озвучиваемые президентом решения, как это было в случае с Израилем или Саудовской Аравией, порождают колоссальный антагонизм со стороны многих членов мирового сообщества по отношению к США. Экс-конгрессмен от штата Техас утверждает, что его государство уверенно движется по пути насаждения авторитарно-фашистских принципов управления – ярким примером может служить цензурирование в СМИ любых тем, касающихся осуждения борьбы с терроризмом и критики антииммигранстких законов, являющихся частью политики нынешних властей.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Трамп Рон Пол

Главное за сутки
Тиллерсон уверен в необходимости более продуктивных отношений с Россией Тиллерсон уверен в необходимости более продуктивных отношений с Россией Отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть более продуктивными. Натянутость, которая существует на данный момент недопустима. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, которые приводит ТАСС, в…
ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30 ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30 ВВС США опубликовали видео сопровождения двух российских истребителей Су-30 на Балтике (сморите видео ниже). Как утверждают в минобороны США, инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря. Видео смонтировано из нескольких…
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и РФ. Свое мнение он написал на странице в Twitter. "Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный…

Читайте также
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Начало нового года ознаменовалось очередными угрозами со стороны Америки. США дают Москве понять, что в новом году экономические санкции против России могут ужесточиться. В первую очередь речь идёт о возможных…
В США признались: Иранский "майдан" - удар по России В США признались: Иранский "майдан" - удар по России Сразу после нового года официальные лица США, включая первых персон этой страны, сделали заявления, которые можно трактовать только в одном ключе. Во-первых: попытка устроить "цветную революцию" в Иране - дело…
Новый "мигрантский" скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке Новый "мигрантский" скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке В "благородном" европейском семействе назревает очередной скандал. Тема не нова - отказ Польши принимать согласно установленным ЕС квотам мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Новинкой являются те аргументы,…
Первый удар в информвойне против России в новом году нанесен в Сирии Первый удар в информвойне против России в новом году нанесен в Сирии А что, кто-то и вправду рассчитывал на то, что США вот так вот мирно и спокойно примут победу России в Сирии?! Нет, правда? То, что самые разнообразные подлости и гнусности…
Фото
Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город Жители Норвегии каждый год строят из пряников один и тот же город

Каждый год в середине ноября в Бергене появляется необычный городок. Прямо на главной площади этого ...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Опрос

Как вы проводите новогодние каникулы?

 

Анекдот дня

Каков период полураспада оливье?

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе! Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе!
В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым В планах США не только наступление Украины на Донбассе, но и ее нападение на Крым
В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться
Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ Украинцы для Европы опаснее ИГИЛ
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.