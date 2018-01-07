Рон Пол: Трамп ведет США по пути насаждения авторитарно-фашистских принципов

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Бывший конгрессмен и кандидат в президенты США, проработавший на различных постах в высших эшелонах власти на протяжении 37 лет, дал интервью изданию «Washington Examiner», в котором выразил мнение, что его страна в настоящее время находится под угрозой серьезного политического кризиса.

Несмотря на то, что в первый год президентства Трампа наблюдались все признаки начала восстановления ключевых экономических показателей, огромные внутренние и внешние долги, высокая инфляция и вопиющее социальное неравенство необратимо приближают Америку к скорому краху, уверен Рон Пол. Эксперт полагает, что развитие событий может происходить по сценарию краха Советского Союза конца 80-х – начала 90-х годов 20 века, однако при этом вовсе не обязателен вариант с распадом Штатов на ряд независимых государств, как это произошло в случае с СССР. В первую очередь революционные перемены весьма вероятны в области кредитно-денежных отношений, и это касается прежде всего искусственно раздуваемого и подпитываемого исключительно заемными средствами экономического мыльного пузыря – помимо этого, всех нас ждет окончательное крушение имперских амбиций бывшей сверхдержавы вкупе с резким сужением географии ее сферы влияния за рубежом.

При сохранении всех этих негативных тенденций в течение ближайших лет Дональду Трампу придется столкнуться с колоссальным давлением как со стороны лояльной ему части потенциальных избирателей, так и в закрытой для посторонних глаз внутрипартийной борьбе в ходе проведения праймериз к избирательной кампании 2020 года. Уже сегодня становится очевидно, что Республиканская партия готова выдвинуть из своих рядов достаточно сильного и влиятельного соперника для действующего главы государства – кроме этого, на окончательный расклад сил способны повлиять и представители либертарианского движения, которое в последние годы сделало большой скачок вперед в интеллектуальном и организационном плане. Пока же внутри самих республиканцев нет единого мнения по вопросу незыблемости кандидатуры Трампа и неизбежности второго срока его правления – так, сенатор Джефф Флэйк считает, что для успешного переизбрания американскому лидеру необходимо предложить своим избирателям нечто большее по сравнению с тем, что они получают в результате его работы на данный момент.

Например, далеко не всех устраивает внешнеполитический курс Соединенных Штатов - по убеждению того же Пола, он терпит полное бедствие на всем периметре от Ближнего Востока до Северной Кореи. Озвучиваемые президентом решения, как это было в случае с Израилем или Саудовской Аравией, порождают колоссальный антагонизм со стороны многих членов мирового сообщества по отношению к США. Экс-конгрессмен от штата Техас утверждает, что его государство уверенно движется по пути насаждения авторитарно-фашистских принципов управления – ярким примером может служить цензурирование в СМИ любых тем, касающихся осуждения борьбы с терроризмом и критики антииммигранстких законов, являющихся частью политики нынешних властей.

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