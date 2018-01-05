Польским налогоплательщикам дорого обходится "русофобия на костях"

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Трагедия, случившаяся в 2010 г под Смоленском, и гибель Леха Качиньского, в том числе, приковала к себе внимание всего мира. Сочувствие и скорбь людей, были искренними и неподдельными. На фоне этого еще более омерзительным выглядит то, как на смерти собственного брата спекулирует Ярослав Качинский. Что ж, очевидно, некоторым просто недоступно умение скорбеть достойно.

В 2017 г. на традиционные памятные мероприятия, посвящённые погибшим в катастрофе самолёта президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 г., из государственного бюджета потрачено 4,5 млн. злотых. Это в четыре с половиной раза больше, чем в 2016 г.

Речь идёт о так называемых Смоленских месячниках, когда поляки раз в месяц выходят на улицы почтить память высокопоставленных пассажиров Ту-154. Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) под предводительством Ярослава Качиньского, брата покойного Леха, выжимает из катастрофы максимум пропагандистского эффекта.

Из бывшего польского президента делают чуть ли не святого, а его смерть списывают на происки российских спецслужб. Такое лицемерие нравится не всем полякам, и в каждый Смоленский месячник противники ПиС организовывают контр-манифестации, требуя от Ярослава Качиньского прекратить спекуляции.

Качиньский вместо диалога с протестующими натравливает на политических противников полицию, и как раз расходы на обеспечение полицейских мер вызвали четырёхкратный рост расходов. В 2015 г. на эти цели ушло 623 тыс. злотых, в 2016 г. – уже 955 тыс.

Полицейское начальство отчиталось: на указанные суммы были закуплены дополнительные спецсредства и оплачена работа полицейских. Смоленский месячник в 2015 г. охраняли всего 89 полицейских. В 2017 г. – уже 3365.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, самый ярый сторонник версии о насильственной гибели президента Леха Качиньского, пообещал, что уже в этом году поляки узнают «правду» о крушении Ту-154. При этом в приватных беседах Мачеревич признаёт: все это элементы антироссийской кампании.

Недешево обходится русофобия польским налогоплательщикам!

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