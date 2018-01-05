Первый удар в информвойне против России в новом году нанесен в Сирии

Фото из открытых источников

А что, кто-то и вправду рассчитывал на то, что США вот так вот мирно и спокойно примут победу России в Сирии?! Нет, правда? То, что самые разнообразные подлости и гнусности - от диверсий и терактов до потоков лжи, посыплются в наш адрес от амеров, как из рога изобилия в самом ближайшем времени, можно было не сомневаться. И вот - началось...

Рассматривая любое антироссийское действо на предмет того, а не растут ли тут "ноги" из Вашингтона, следует всегда помнить о совершенно патологической приверженности тамошних парней к самого дурного пошиба игре с символами и показушничеству (то-то у них частенько названия военных операций получаются гораздо удачнее, чем сами операции).

Откуда прозвучали слова Владимира Путина о победе над ИГИЛ и выводе русских войск из Сирии? Из Хмеймима? Ну, так вот теперь то же название, по мнению великих американских стратегов информвойны, должно звучать во всех новостных лентах в связи с потерями российской армии, причем размеры этих потерь будут раздуваться стократно, тысячекратно.

То, чья конкретно рука запихивала в ствол миномета мины, послужившие "новогодним подарком" нашим парням на авиабазе, значения в данном случае не имеет. Хотя, думаю, без помощи "инструкторов" вполне опреджеленного уровня тут не обошлось - уж больно складно все вышло. Дело в другом - в мощнейшей волне, немедленно хлынувшей в притихшее после новогодних праздников мировое информационное пространство. С вполне конкретными целями.

То, насколько четко и скоординировано все это происходит, свидетельствует о хорошо подготовленной и неслабо проплаченной информатаке на Россию. И стоит, допустим, Минобороны РФ спокойно (не отрицая, заметьте, самого факта атаки и даже гибели людей), отреагировать на вранье, как тут же откуда не возьмись появляются и "фотографии с места события" и какие-то непонятные "эксперты", и некие "военные журналисты" их усиленно комментирующие и пиарящие, и черт знает кто и что еще. Главное - не дать утихнуть крикам:"русских бьют!"

Кстати, по поводу Минобороны... Многим "комментаторам" и "специалистам", чей бред расползается по интернет-пространству с неимоверной скоростью, хочется напомнить о том, что вообще-то одним из отличий данного ведомства от министерства, скажем, сельского хозяйства, является наличие в его деятельности такой компоненты, как военная тайна.

И если в свободный доступ в Сети моментально не вываливаются ВСЕ, вплоть до мельчайших. подробности трагедии, то это может быть вызвано хотя бы нежеланием указывать потенциальным террористам на некие слабые места, которые ситуация выявила в системе безопасности объекта. По крайней мере - до того, как их ликвидируют. И места, и террористов... Стоит задуматься, а?

Впрочем, в спланированности и тщательной подготовленности информатаки можно было бы и усомниться, но... Буквально на следующий день после массированного "раскручивания" фейк-новости о "громадных потерях Российских ВКС в Хмеймиме", фосфорной бомбой взрывается другая - о якобы нанесенном ВКС России "авиаударе по мирным жителям к северу от Дамаска"! И под какими же заголовками подает эту "новость" добрая половина информресурсов? А вот: "Россия отомстила за атаку на авиабазу бомбардировкой мирных городов"! И в таком духе... И так далее, и тому подобное...

Снова, как по заказу, появляются "подлинные фотографии" - только уже не "уничтоженных русских самолетов", а "пострадавших от атаки русских самолетов сирийских детей". Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека бдит - и вот он заявляет о "гибели не меньше 20 мирных граждан" - естественно, в результате российский авиаударов. Через несколько часов по интернет-ресурсам уже гуляет "информация" о 30 погибших. Что дальше? Кто больше? А, ну да - и дети... Как же без этого?!

Особо небрезгливым могу порекомендовать зайти в Укрнет. Там сейчас по данному поводу просто "пиршество духа". Опупеоз с апофигеем в одном пакете... Мрак, смрад и тонны извергаемых фекалий.По поводу Хмеймима особо, кстати, поднимаются на щит посты из соцсетей российских - вроде проблеявшего что-то о "годовом бюджете Калмыкии" господина Нечаева. СУГС-патриоты в полном восторге. Впрочем, не для них старались.

Информационная атака, разыгранная, как по нотам - вот что это такое. Россию снова пытаются обвинить в военных преступлениях, предварительно "обосновав мотив" для таковых - в глазах туповатой "мировой общественности", которая, признаем, проглатывала и не такое. Можно развивать тему дальше - как в отношении "русских варваров", так и насчет "преступного режима Асада".

И можно не сомневаться - засим воспоследуют и новые обстрелы и новые. еще более мутные и мощные волны фейков. Америка не успокоится, не уймется, и не "попустится". В каком-то смысле, сирийская кампания для России только начинается.

Александр Неукропный специально для Planet Today



