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Новый "мигрантский" скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке

Четверг, 04 Января 2018 08:00
Новый &quot;мигрантский&quot; скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке Фото из открытых источников

В "благородном" европейском семействе назревает очередной скандал. Тема не нова - отказ Польши принимать согласно установленным ЕС квотам мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Новинкой являются те аргументы, которые в поддержку данного решения привел нынешний премьер страны Матеуш Моравецкий. Оказывается, Польша стоит железным кордоном на восточных границах Европейского Союза, стойко защищая его от орд беженцев и мигрантов из Украины!

 

В своем первом в наступившем 2018 году интервью  Моравецкий. очевидно прекрасно понимающий, что в самом скором времени Варшаву ожидают крайне неприятные "разборки" с Брюсселем, сам обратился к "миграционной" теме. И заявил следующее:

"Мы неизменно стоим на позиции, которую "Право и Справедливость" (PiS) сформулировало еще перед выборами в 2015 году: мы не будем принимать в Польше беженцев, мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку это наше суверенное решение. Зато на восточных рубежах ЕС мы прилагаем чрезвычайные усилия к снижению напряжения, поскольку мы уже приняли по крайней мере несколько десятков, а возможно даже более 100 тысяч беженцев из Украины без предоставления им убежища."

 

Не преминул премьер-министр упомянуть и о принятых Польшей в рабст... ой, простите - для радостного труда на благо великой европейской семьи, полутора миллионах трудовых мигрантов из "нэзалэжной". А в конце-концов договорился до того, что из Украины, оказывается, "по меньшей мере несколько десятков тысяч людей бежали в Польшу с территорий, охваченных войной."  Оказывается, это не Россия - спасительница беженцев с Донбасса, а вовсе даже Польша...

 

По правде говоря, от таких "откровений", офонарели даже в прилагавшей перед новым годом невероятные усилия для примирения с суровой соседкой Украине. "Какие сотни тысяч?! Какие беженцы?" - отчаянно возопили там. руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше  с замечательной фамилией  Крыса даже сделала по этому поводу официальное заявление: 

"По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом — в два раза. Просили 1306 человек о международной защите в 2016 году, это среди граждан Украины. Вообще 21% граждан Украины попросил статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой."

 

На Украине прекрасно понимают, что Польша, в очередной (который уже!) раз хочет "нэзалэжну" банально, пардон, поиметь.  В начале декабря Еврокомиссия сообщила, что подает жалобу в суд ЕС на Польшу, Чехию и Венгрию за отказ принимать беженцев согласно обязательствам, которое польское правительство Эвы Копач взяло на себя в сентябре 2015 года. Тогда речь шла о приеме  около 7 тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.

 

 Однако, после победы на выборах в ноябре того же года правоконсервативной партии PiS вновь сформированный правительство Беаты Шидло с милой польской непосредственностью выполнять данное обещание отказалось наотрез.  В качестве предлога использовались "соображения безопасности". Моравецкий, заявляющий, что главной задачей правительства Польши на 2018 год является обеспечение внутренней и внешней безопасности государства, а также экономический рост, говорит о том, что данное решение пересмотрено не будет ни в коем случае: 

 

 

"Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение.Нынешнее правительство будет придерживаться позиции, которую партия "Право и справедливость" сформулировала до выборов 2015 года."

 

Вот только теперь  паны поляки нашли себе замечательнейшую "отмазку" - в виде сдерживания украинцев, алчущими ордами рвущимися в Евросоюз обетованный. О том, что абсолютное большинство остарбайтеров из "нэзалэжной" вкалывает в Польше так, что черным невольникам на плантациям и не снилось, как раз обеспечивая ее экономический рост, там стыдливо умалчивают. Зато несут совершенно дикую ересь о приеме "огромного количества" беженцев с Донбасса.

 

Удовлетворит ли такая нелепая отговорка Еврокомиссию? Крайне сомнительно. Так что серьезные проблемы с Брюсселем у Польши, наверняка, еще впереди. А Украина может "порадоваться" тому, что ее "главный адвокат в ЕС" в очередной раз  объявил "нэзалэжну" на весь Евросоюз  страной  дикарей.

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Евросоюз мигранты Польша Украина

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