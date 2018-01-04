В США признались: Иранский "майдан" - удар по России

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Сразу после нового года официальные лица США, включая первых персон этой страны, сделали заявления, которые можно трактовать только в одном ключе. Во-первых: попытка устроить "цветную революцию" в Иране - дело рук США. Во-вторых, эта спецоперация направлена против России не в меньшей степени, чем против Ирана. Против нас пытаются открыть новый "фронт" на Ближнем Востоке.

Резче всех, как обычно, был президент Америки, рубаха-парень Дональд Трамп. Так вот прямо и выдал в "эфир" Twitter - Ирану нужны перемены! И мы их устроим:

«На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное достояние страны. Настало время для перемен!»

Впрочем, вице-президент США Майкл Пенс на сей раз не то, что не отстал от шефа в прямоте и откровенности риторики, а даже его переплюнул:

“Президент Дональд Трамп и я, вице-президент США, не повторим позорную ошибку, которая допускалась в нашем государстве в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом. Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто борется за свободу, борется против тирании. Мы не должны и не проведем их ожидания!”

Когда президент и вице-президент США в один голос завывают о "героической борьбе с режимом" в какой-то стране, пиши пропало. Смело можно брать ластик и стирать эту самую страну с политической карты мира. Поскольку в те самые минуты, когда звучат слова о "жестоком режиме" и "репрессированных борцах с тиранией", эти самые борцы уже расконсервируют заботливо приготовленные ЦРУ склады с оружием, а звездно-полосатые "миротворцы" прогревают двигатели самолетов и навешивают под их крылья побольше "демократии" и "свободы".

Какое отношение это все имеет к России, спросите вы? Увы, самое непосредственное. "Майдан" в Иране - месть за фактическое поражение США в Сирии. полученное от нее. Причем - не без самого прямого участия Ирана. И, вне всяких сомнений это создание нового очага войны на Ближнем Востоке. Войны, в которую нашу страну постараются втянуть на самых невыгодных для нее условиях.

Об этом в Америке говорят, опять-таки, совершенно открытым текстом.И делает это никто иной, как советник президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Этот крайне деятельный "ястреб", в последнее время уверенно отбирающий первенство на ниве русофобии даже у неистового Маккейна, снова посвятил живописанию России, как великой, всепроникающей и неисправимой "империи зла" громадный спич:

"Россияне проявляли активность в Европе, и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга!"

В этой речи можно найти еще множество обвинений в адрес России - бездоказательных, нелепых и оскорбительных. Но нас, в данном случае интересует вполне конкретный пассаж. Тот самый, в котором Макмастер утверждает, что "Россия на Ближнем Востоке стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки вроде "Хезболлы"..." А дальше переходит к совершенно открытой и прямой угрозе:

"За такую поддержку России придется заплатить немалую цену!"

Вот теперь паззл складывается окончательно! США никак не могут оправиться от русской пощечины - впервые за долгие годы в Сирии им не дали свергнуть законное правительство, неугодное Вашингтону. Не мудрствуя лукаво, реванш они решили взять в соседнем Иране. Причем любой вариант развития событий Америка готова обратить себе на пользу - и во вред России. Получится устроить в Иране "цветную революцию" - и США с новыми силами возьмутся за устранение Асада, показав всему миру, что Америка рано или поздно всегда получает голову своего врага. Особенно - если он осмелился выбрать русских в качестве союзников...

Получится ввергнуть Иран в смуту и гражданскую войну - тоже неплохо. Главное - вынудить вмешаться в эту ситуацию русских, у которых Тегеран, скорее всего, и попросит помощи, если ситуация станет действительно критической.Главное - "раскочегарить" Ближний Восток до точки уже даже не кипения, а взрыва и доказать, что все усилия русских по установлению в этом регионе хотя бы относительных стабильности и мира не стоят ровно ничего, полностью перечеркнув итоги блестящей русской военной кампании в Сирии.

Однозначно одно - своего геополитического поражения и резкого усиления позиций России на Ближнем Востоке и в арабском мире США прощать не намерены. даже если властям Ирана удастся удержать ситуацию под контролем (во что очень хочется верить!), антироссийские действия Америки в этом регионе будут в дальнейшем только усиливаться. Впрочем, как и по всему остальному миру.

Александр Неукропный специально для Planet Today