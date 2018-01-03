События в Иране - попытка США и Британии устроить там "майдан"?

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Не составляет никакого секрета нехитрое правило: если в какой-либо стране правительство будет признано западным миром "неправильным", то в самом скором времени там непременно "возникнут протестные настроения". И начнется какая-нибудь "цветная революция" с морем крови, но красивым, звучным и нежным названием, которая потом плавно перейдет в уничтожающую "неправильное" государство гражданскую войну. Похоже, что очередной мишенью для инспирированного из-за рубежа "майдана" избран неугодный США и Великобритании Иран.

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи обвинил врагов Исламской Республики в организации антиправительственных акций, жертвами которых за последние шесть дней стали по меньшей мере 22 человека. Об этом передаёт ВВС.

Духовный лидер Ирана прокомментировал события в стране во вторник, 2 января. Это произошло впервые с начала протестов в иранских городах в связи с повышением цен. «В последние дни враги Ирана использовали различные способы, включая деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской Республике», — написал аятолла на своей странице в «Твиттере».

При этом глава иранского государства подчеркнул, что выступит с обращением к нации в связи с последними событиями, «когда наступит подходящее время».

Свыше двадцати человек погибли в результате столкновений участников протеста с полицией в различных городах Ирана, около 450 демонстрантов арестованы только в одной провинции Тегеран, отмечает британская новостная служба. В ночь с понедельника на вторник в Иране в ходе антиправительственных выступлений погибли еще девять человек. Общее число погибших за время протестов к 2 января превысило 20 человек.

Иранские власти утверждают, что протестующие в ряде городов страны атакуют муниципальные здания и банки.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что массовые акции вызваны вмешательством других стран, «недовольных успехом и прорессом иранского народа». При этом он отметил, что протесты «должны быть использованы для выяснения корневых проблем страны».

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами обвинил врагов Исламской Республики в осуществлении попыток создать в стране ситуацию нестабильности. Об этом глава иранского военного ведомства заявил 1 января во время встречи с политиками и экспертами ИРИ в Тегеране. По словам главы Минобороны, «надменная держава» (США) и другие враги Ирана мечтают увидеть страну «небезопасной и нестабильной». При этом генерал Хатами призвал иранцев к единству и солидарности перед лицом происков враждебных государств.

Помимо социально-экономических требований к властям в ходе демонстраций озвучиваются и политические лозунги о смещении действующего правительства.

Власти ввели временные ограничения на пользование социальными сетями.

Начавшиеся 28 декабря акции протеста во втором по величине иранском городе Мешхед постепенно охватывают и другие крупные населённые пункты Исламской Республики. Это города Ахар, Арак, Керманшах, Шахрекорд, Бендер-Аббас, Зенджан, Карадж, Тонкабон, Хорремабад и другие.

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