5 атак США, которые направлены против России

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В конце 2017 года Вашингтон атаковал Россию сразу по нескольким "фронтам".

Госдепартамент принял решение поставлять на Украину не только снайперские винтовки M107A1, но и противотанковые комплексы Javelin. Президент Дональд Трамп обнародовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой Россия названа «геополитическим конкурентом» Америки. Наконец, стало известно, что в январе 2018-го Белый дом представит Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к Кремлю, санкции против которых ударят по экономике РФ в целом.

И все же, по мнению экспертов, это лишь пролог к противостоянию с Москвой, которое Вашингтон развернет в 2018 году. Вот как выглядит «дорожная карта» нового наступления.

В 2018 году органы исполнительной власти США представят Конгрессу ряд важных отчетных документов. Прежде всего, это доклады американского Минфина — именно это ведомство является ключевым в реализации санкционной политики, и работает в координации с ЦРУ и Госдепартаментом.

Наиболее ожидаемый документ — пресловутый «Кремлевский доклад» о российских олигархах. Конгресс обязывает его авторов дать оценку связей лиц из списка с правящей элитой и президентом РФ Владимиром Путиным, плюс привести информацию о коррупционных эпизодах с этими лицами. Фигуранты списка не смогут обладать банковскими счетами в долларах или любой другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через Америку. Де-факто, деньги, которые они держат на Западе, будут заморожены на неопределенный срок.

Второй отчет появится в феврале. Он касается возможностей расширения санкций против лиц и организаций, попавших в «черный список» Минфина согласно указу президента США № 13662. Именно по этому указу проходят секторальные ограничения против финансового, энергетического, металлургического и обрабатывающего секторов России.

Третий документ, в отличие от первых двух, требует более длительной подготовки — его Минфин США представит только в августе 2018 года. Отчет касается любых незаконных финансовых операций, связанных с Россией или осуществляемых россиянами. Попадание в этот отчет чревато уже уголовными делами. Причем, он должен раскрывать результаты взаимодействия американских ведомств с их коллегами в ЕС и других странах, что подразумевает интернационализацию деятельности американцев.

Еще один ключевой доклад 1 апреля представит Госдепартамент — в рамках раздела санкционного закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии». Реализация политики на данном направлении предполагает широкое применение «мягкой силы» с опорой на некоммерческие организации в США и других странах. На 2018 год под эти задачи выделяется $ 250 млн. — значительная сумма, с учетом, что она идет на идеологическую и образовательную работу.

Наконец, президент США в 2018 году представит отчет о том, как реализуется установка санкционного закона на обеспечение энергетической безопасности Украины, понимаемой как независимость от российских поставок или любых связей с РФ.

В результате этих мер, как надеются в Капитолии, Москва будет поставлена в трудное положение, а оппозиция Кремлю внутри страны расширится и укрепится.

— В 2018 году США и их союзники по НАТО намерены выстраивать отношения с Россией в духе «новой нормальности», — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. — «Новая нормальность» — такая отрицательная повестка, при которой Штаты кругом видят конфликты, неопределенности и возможность появления серьезных вызовов. Вызовы, замечу, могут быть связаны как с реальными угрозами типа международного терроризма, так и с невоенными — в сфере экономики и финансов. Но главный вызов, с точки зрения Вашингтона — это появление геополитических конкурентов, к числу которых американцы относят Россию и Китай.

В рамках этой отрицательной повестки план действий США на 2018 год четко определен: это сдерживание геополитических противников. При этом ключевым в действиях Вашингтона против России станет использование предвыборной тематики.

Да, аналитики в Штатах прекрасно понимают: в России есть единственный кандидат, который пользуется реальной поддержкой населения — это действующий президент Владимир Путин. Кроме того, они понимают, что никаких подтасовок на президентских выборах в России проводить просто нецелесообразно — голосование пройдет честно.

Тем не менее, поскольку Вашингтоном задана отрицательная повестка, аналитики будут всеми силами раскручивать тему российских выборов в негативном ключе. И под этот сюжет, я считаю, вполне возможно обострение конфликтов — либо на периферии России, либо в регионах, где Москва имеет политический вес.

— В каких конкретно регионах возможно обострение?

— География обширна, начиная с Корейского полуострова и заканчивая Украиной.

— Что в этой связи делать России?

— Продолжать спокойную линию во внешней политике. Именно такая линия не очень устраивает, и даже выводит из равновесия наших партнеров-конкурентов.

Де-факто часть американского истеблишмента готова к переходу к новой холодной войне с Россией. Причем, эти американцы считают, что такая война толком не началась, и на этом направлении у США имеется огромный потенциал.

Но и у России есть средства и ресурсы для адекватного реагирования. Мы можем давить на болевые точки США весьма эффективно, и без значительных финансовых затрат. Наша цель при этом ясная — многополярный мир, позитивная повестка и содержательный диалог, в противовес диалогу с позиции силы.

— Пик противостояния Москвы и Вашингтона придется на март 2018 года, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Уже сейчас понятно, что американцами будет предпринята атака на легитимность выборов Владимира Путина. Неясно, правда, пойдут ли иностранные авторы на резонансные преступления для подрыва легитимности путинской победы.

Грубо говоря, неясно, будет ли ради этого сбит еще один малайзийский «Боинг»? Будет ли организован расстрел еще одной «Небесной сотни» на киевском майдане?

Как мы знаем, глава Сбербанка Герман Греф предостерег США от введения более жестких санкций в отношении РФ. К подобным мерам Греф, в частности, отнес возможное отключение российских банков от международной системы SWIFT. В случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций против РФ, холодная война может показаться «детской забавой», сказал Греф в интервью Financial Times.

Вряд ли глава Сбербанка сказал это просто так. Видимо, у него есть информация, что кто-то на Западе рассматривает возможность такого отключения. Будет ли это сделано?

Наконец, по моей информации, в рамках «Кремлевского доклада» будут опубликованы около 800 фамилий российских бизнесменов и чиновников. И снова неясно: будут ли их активы на Западе реально заморожены, или же против них инициируют судебные разбирательства с неопределенной перспективой?

— США такими действиями надеются спровоцировать в России выступления оппозиции?

— С одной стороны, Россия для Запада — огромный куш, попытка устроить в ней «цветную революцию» выглядит очень заманчиво. С другой, на Украине перспектива свержения Виктора Януковича выглядела вполне реальной. В России же позиции Владимира Путина неизмеримо сильнее, и американские стратеги, по моим данным, уверены в провале украинского сценария в российских условиях.

Но и на этом направлении есть неясные моменты. Неясно, как далеко Запад будет готов зайти в травле Путина, которая неизбежно возникнет после переизбрания российского лидера.

По моим оценкам, Путин на президентских выборах наберет 65−70% голосов. И дальше у Запада будет выбор: признавать ли эти результаты, как он делал всегда, или же относиться к Путину как к Александру Лукашенко — как к нелегитимному лидеру и «последнему диктатору» Европы?

В теории возможен и вовсе радикальный вариант: Запад может начать относиться к Путину как к Башару Асаду — в ультимативной форме требовать его ухода. В этом случае возникает еще вопрос: будет ли Запад замораживать те самые российские $ 100 млрд., которые находятся в американских ценных бумагах?

Словом, атака со стороны США в 2018 году действительно предстоит серьезная, но ее пределы не слишком понятны.

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