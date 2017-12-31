Рlanet Today поздравляет своих читателей с наступающим 2018 годом

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Дорогие читатели!

Команда портала Рlanet Today от всей души поздравляет вас с наступающим 2018 годом!

Уходящий 2017 год был непростым и насыщенным. Иногда – грозным и трагичным. Мы, со своей стороны, на всем его протяжении старались сделать все возможное для того, чтобы обеспечить вас самой актуальной, свежей, объективной и оперативной информацией о событиях, происходящих на нашей планете. Надеемся, что нам это удавалось.

Мы благодарны вам за то, что вы оставались с нами все это время. Рассчитываем на то, что вы – наши читатели, те, кому предназначен наш упорный труд, будете оставаться с Рlanet Today и дальше. Спасибо вам за каждый визит. Каждое прочтение и комментарий, за каждую оценку нашей работы! Спасибо за неравнодушие, любознательность и то доверие, которые вы оказываете нам, глядя на жизнь планеты глазами наших авторов.

Желаем вам огромного счастья, здоровья, жизненного успеха и благополучия, гармонии и любви!

Пусть все новости в вашей жизни будут только хорошими!

С новым, 2018 годом!

Команда портала Рlanet Today