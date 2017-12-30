Карьерист с националистическими замашками: кого выдвигают в президенты от КПРФ

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Ранее стало известно, что на выборы от партии КПРФ выдвинут Павел Грудинин, который занимает должность директора «Совхоза имени Ленина». В связи с этим решением среди коммунистов может возникнуть настоящий разлад. Так, по мнению издания Life, новый кандидат не имеет ничего общего с КПРФ.

Грудинин встал у руля совхоза в 1995 году, а в 1997 он стал депутатом Московской областной думы по одному из округов Подмосковья. В 2000 году бизнесмена назначили доверенным лицом Владимира Путина. Стоит отметить, что уже 17 лет назад Грудинин был частью российской политической системы, так как «Совхоз имени Ленина» до сих пор обладает ценным земельным фондом. Естественно, сам Грудинин заявляет о получении дохода от хозяйственной деятельности и производства клубники и земляники. Однако издание Life отмечает, что основной доход Грудинину приносит сдача территорий «Совхоза имени Ленина» в аренду крупным компаниям.

Примечательно, что в 2007 году партия «Единая Россия» поддержала Грудинина во время выдвижения в Московскую областную думу. Тогда бизнесмен выиграл выборы, однако уже через 4 года он вышел из партии. Политик заявил, что не согласен с курсом ЕР, но ряд экспертов, которых цитирует издание, уверены, что на самом деле Грудинин был мотивирован карьеризмом и планировал уйти из «Совхоза имени Ленина», чтобы встать у руля Ленинского района столицы. Однако в «Единой России» его не поддержали, и на это место был назначен другой кандидат.

Напомним, что в 2011 году Грудинин дал большое интервью журналу «Русский репортер», в котором высказал свое отношение к многонациональной России и национализму. Так, политик заявил, чтобы его инвесторы, строящие квартиры, смотрели национальность и не продавали квартиры «не тем людям». Грудинин добавил, что инвесторы должны устраивать фейс-контроль, а только после этого реализовывать квартиры. «Фамилия Иванов — хорошо. Загорулько — хорошо. Лукашенко — ладно. Арутюнян — подумайте. Пусть даже у вас будет меньше денег», — уверен бизнесмен.

Сразу же после того, как политик ушел из «Единой России», то его политические амбиции уменьшились. Так, на всех выборах он набирал около 5-6%, что не позволяло ему попасть в Госдуму и Мособлдуму. К КПРФ он присоединился несколько лет назад, после публичных выступлений на экономическом форуме в Москве. По его заявлениям можно было сделать вывод, что выступает бизнесмен, который хочет стать частью власти, независимо от партийности и идей, сообщает Life.

Пару лет назад нельзя было представить, чтобы от КПРФ кандидатом выступал бизнесмен, владеющий землей, меняющий партии, да еще и с националистическими замашками, а сейчас, вероятно, у коммунистов уже нет единого лидера, уверены в издании.