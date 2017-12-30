Суббота 30 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Карьерист с националистическими замашками: кого выдвигают в президенты от КПРФ

Карьерист с националистическими замашками: кого выдвигают в президенты от КПРФ

Суббота, 30 Декабря 2017 14:39
Карьерист с националистическими замашками: кого выдвигают в президенты от КПРФ Фото из открытых источников

Ранее стало известно, что на выборы от партии КПРФ выдвинут Павел Грудинин, который занимает должность директора «Совхоза имени Ленина». В связи с этим решением среди коммунистов может возникнуть настоящий разлад. Так, по мнению издания Life, новый кандидат не имеет ничего общего с КПРФ.

 

Грудинин встал у руля совхоза в 1995 году, а в 1997 он стал депутатом Московской областной думы по одному из округов Подмосковья. В 2000 году бизнесмена назначили доверенным лицом Владимира Путина. Стоит отметить, что уже 17 лет назад Грудинин был частью российской политической системы, так как «Совхоз имени Ленина» до сих пор обладает ценным земельным фондом. Естественно, сам Грудинин заявляет о получении дохода от хозяйственной деятельности и производства клубники и земляники. Однако издание Life отмечает, что основной доход Грудинину приносит сдача территорий «Совхоза имени Ленина» в аренду крупным компаниям.

 

Примечательно, что в 2007 году партия «Единая Россия» поддержала Грудинина во время выдвижения в Московскую областную думу. Тогда бизнесмен выиграл выборы, однако уже через 4 года он вышел из партии. Политик заявил, что не согласен с курсом ЕР, но ряд экспертов, которых цитирует издание, уверены, что на самом деле Грудинин был мотивирован карьеризмом и планировал уйти из «Совхоза имени Ленина», чтобы встать у руля Ленинского района столицы. Однако в «Единой России» его не поддержали, и на это место был назначен другой кандидат.

 

Напомним, что в 2011 году Грудинин дал большое интервью журналу «Русский репортер», в котором высказал свое отношение к многонациональной России и национализму. Так, политик заявил, чтобы его инвесторы, строящие квартиры, смотрели национальность и не продавали квартиры «не тем людям». Грудинин добавил, что инвесторы должны устраивать фейс-контроль, а только после этого реализовывать квартиры. «Фамилия Иванов — хорошо. Загорулько — хорошо. Лукашенко — ладно. Арутюнян — подумайте. Пусть даже у вас будет меньше денег», — уверен бизнесмен.

 

Сразу же после того, как политик ушел из «Единой России», то его политические амбиции уменьшились. Так, на всех выборах он набирал около 5-6%, что не позволяло ему попасть в Госдуму и Мособлдуму. К КПРФ он присоединился несколько лет назад, после публичных выступлений на экономическом форуме в Москве. По его заявлениям можно было сделать вывод, что выступает бизнесмен, который хочет стать частью власти, независимо от партийности и идей, сообщает Life.

 

Пару лет назад нельзя было представить, чтобы от КПРФ кандидатом выступал бизнесмен, владеющий землей, меняющий партии, да еще и с националистическими замашками, а сейчас, вероятно, у коммунистов уже нет единого лидера, уверены в издании.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги Новости

Главное за сутки
Ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге взяло на себя ИГИЛ Ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге взяло на себя ИГИЛ Группировка «Исламское государство*» (ИГИЛ, ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков. Как отмечается,…
В РФ отказались выдать визу сенатору США из «черного списка» В РФ отказались выдать визу сенатору США из «черного списка» Американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в РФ после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге, демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Об этом…
КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году КНДР в 2018 году не планирует вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщило агентство ЦТАК. "КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо…

Читайте также
В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг резкой критике военно-морские силы Альянса. Генсек договорился до того, что "НАТО разучилось воевать на море!" Впрочем, это лишь половина правды. По большому счету, Североатлантистам,…
Washington Post: "майдан" "опустили" и Крым взяли хакеры русского ГРУ Washington Post: "майдан" "опустили" и Крым взяли хакеры русского ГРУ Вы, что, считаете, что украинцы разочаровались в "майдане" оттого, что страна в результате этого кровавого переворота оказалась в полной... нищете и развале? Уверены, что гражданскую войну на Донбассе начала киевская…
"Рождественское" безумие Европы и Америки "Рождественское" безумие Европы и Америки Вчера в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) торжественно заявили о том, что "интерактивный Санта-Клаус" начал свое традиционное рождественское турне по всему миру. Несмотря на то, что по словам полковника…
Экс-президент Польши Квасьневский: «Смоленская катастрофа» - не теракт! Экс-президент Польши Квасьневский: «Смоленская катастрофа» - не теракт! Экс-президент Польши Александр Квасьневский сделал важное заявление. По его словам, он убежден, что гибель его коллеги - президента Польши Леха Качиньского, это однозначно - несчастный случай, а все попытки выставить…
Фото
Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки

Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...

Видео

 

Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы‍

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Запад мечтает уже не просто об "усмирении", а о расчленении России Запад мечтает уже не просто об "усмирении", а о расчленении России
Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе! Из СБУ ушла секретная информация: Киев точно атакует Донбасс в январе!
США ведут подготовку к агрессии против России – реальные доказательства США ведут подготовку к агрессии против России – реальные доказательства
После голосования в ООН по Крыму России пора создавать антиамериканский фронт После голосования в ООН по Крыму России пора создавать антиамериканский фронт
Конец "эпохи Гааги" - начало эпохи России Конец "эпохи Гааги" - начало эпохи России
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.