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Шойгу не советует кому-либо проверять обороноспособность России

Воскресенье, 24 Декабря 2017 09:00
Шойгу не советует кому-либо проверять обороноспособность России Фото из открытых источников

22 декабря состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.  Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу президент подвел военные итоги 2017 года и определил задачи на 2018-й. На коллегии были затронуты темы, связанные с итогами операции в Сирии, продвижением НАТО на восток, темпами перевооружения и строительства армии, а также исполнением социальных обязательств перед военнослужащими.

 

Военный бюджет России в 2018 г. составит 2,8% ВВП ($46 млрд) и в дальнейшем будет сокращаться, сказал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в пятницу. Эта сумма заметно меньше, чем у США, чей военный бюджет на 2018 г. утвержден в размере $700 млрд. «Можем ли мы быть самодостаточными, сможем ли мы обеспечить свою обороноспособность? Можем, обязаны и сделаем это», — заверил Путин.

 

«Нас еще Суворов учил: воевать нужно не числом, а умением — нам нужен ум», — сказал президент, пояснив, каким образом будет обеспечена обороноспособность страны в будущем. Россия, по его словам, «не будет втягиваться в бессмысленную гонку вооружений» и будет опираться «на мозги, интеллект, дисциплину и организованность». Ставку планируется сделать на разработку уникальных видов вооружения, следовало из пояснений Путина. Новые разработки уже есть, сказал он; нужно проявить творческий подход, чтобы воплотить их.

 

«И мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику», — добавил Путин, уточнив, что «говорит без иронии».

 

«Нам не нужно бесконечное количество военных баз по всему миру, мы не собираемся играть роль «мирового жандарма», — пояснил он. Роль «мирового жандарма», кроме прочего, «слишком дорога», отметил президент.

 

«У меня никаких сомнений нет в том, что мы обеспечим свою обороноспособность», — повторил Путин, завершая выступление перед военными. Выступивший ранее с докладом министр обороны Сергей Шойгу сказал, что российская армия за последние годы стала «современной, мобильной и компактной». «В то же время мы никому не советуем проверять нашу обороноспособность», — предупредил министр.

 

Также министр подвел итоги антитеррористической операции в Сирии. По словам Шойгу, российские ВКС уничтожили более 60 тыс. боевиков, 8 тыс. единиц бронетехники, а также 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. От террористов освободили 1024 населенных пункта.

 

Кроме того, глава Минобороны рассказал, что через Сирию прошли 48 тыс. российских военнослужащих. Из них свыше 14 тыс. отмечены государственными наградами. За время операции было апробировано 215 видов вооружений, выявлено 702 недостатка или недоработки. По словам Шойгу, 99% из них уже устранены.

 

Ранее Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на четвертый президентский срок. Избирательная кампания стартовала 18 декабря, выборы президента назначены на 18 марта.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Путин Шойгу расширенное заседание коллегии Минобороны РФ

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