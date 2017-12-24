Мировое лидерство России - главная задача Владимира Путина

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Владимир Путин еще не обнародовал свою предвыборную программу, но выступление на форуме Народного фронта во вторник, смело можно считать его первой программной речью. Президенту РФ не потребовалось много времени дабы донести основной смысл того, зачем он идет на выборы. Начнем с главной мотивации – Путин хочет сделать абсолютно необратимым то, чем он занимался все эти годы.

А это прежде всего укрепление страны и подготовка новой элиты. И если первое было его несомненным приоритетом все 18 лет, то обновление элиты стало для него важнейшей задачей начиная с 2012 года. Второй процесс будет приобретать все более важное значение в следующий президентский срок Путина не просто потому, что он будет его последним на этом посту, но потому, что от качества управленческой и, шире, национальной элиты как раз и будет зависеть необратимость всего того, что делал Путин.

Можно и должно и дальше укреплять и развивать страну, решать многочисленные проблемы и отвечать на новые вызовы. Но если не сформировать новую, честную и умную элиту, всё может быть потеряно в один момент. Мы уже видели, как всё рухнуло в 1991-м, и помним, как «Россия слиняла» сто лет назад. Ни в коем случае нельзя допустить даже возможности повторения этого, и в этом Путин, несомненно, видит важнейшую задачу:

«И нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с нуля.

…Все мы должны помнить, что Россия, наш народ, а по сути, все наши семьи прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории в предыдущем веке: через революции, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада. Сегодня мы просто обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Беречь все, даже то скромное, чего уже добились. Чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества!».

Своей важнейшей задачей Путин считает не подготовку преемника, а формирование целого класса «слуг государевых», государственных людей, считающих работу на общество, государство, народ достойным и уважаемым делом. Патриотов, неравнодушных людей, сочетающих высокие профессиональные качества с моральными принципами и волевым стержнем. Именно таких Путин видит среди активистов в Народном фронте, и именно таких он хочет привлекать к работе на государство на всех уровнях:

«Неслучайно сама идея Народного фронта родилась в Волгограде, в городе, который во время Великой Отечественной войны насмерть стоял за интересы, когда солдаты наши умирали во имя своих семей, во имя нашего будущего. И сегодня, конечно, мы живем в мирных условиях, но вами выбраны очень правильные и нужные направления в защите интересов людей. Это известные проекты, которыми вы занимаетесь, это общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранении, образовании, это защита экологии и обустройство территорий, это дороги, то есть инфраструктура.

Главное, эти и другие инициативы приносят ощутимые, конкретные результаты для наших людей. И очень важно, что они достигнуты тысячами неравнодушных, деятельных людей из всех регионов страны. У вас это очень здорово получается…

Стремление работать для общего блага, заботиться о судьбе страны, ее будущем – самая надежная основа для успешного решения стоящих перед нами задач. Конечно, этих задач, этих нерешенных проблем пока очень-очень много: и повседневных, и более отдаленных, стратегических. Ведь мы с вами идем вперед, стремимся быть современными, благополучными, сильными. И, уверен, у нас все получится!»

Получится не потому, что в это хочется верить Путину, а потому, что у нас уже за последние годы многое получилось. Об этом президент напомнил – прежде чем назвать три главных задачи, стоящих, по его мнению, перед страной.

«Мы уже доказали, что можем воплощать в жизнь мечты и самые амбициозные планы, преодолевать сложнейшие испытания вопреки всем обстоятельствам. Вот что нам только с вами не предрекали в начале 2000-х годов: это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации, неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с международным терроризмом, невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем.

И действительно, ситуация была очень сложной, а порой даже критической. Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития. Шагнули далеко вперед – и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении безопасности страны. Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед. Мы добились этого сами. Усилиями и волей рабочих и инженеров, сельских тружеников, ученых, предпринимателей, учителей, военнослужащих. Нашей верой в себя и в родную страну – в Россию!»

Эту опору на собственные силы Путин противопоставил тому, о чем сейчас уже многие забыли, а молодые и не знают – наивной и глупой вере пришедшей к власти в начале 90-х постсоветской «элиты» в то, что «заграница нам поможет». Эта вера-надежда базировалась на старом комплексе самоуничижения, а то и смердяковщины, которой была поражена часть всплывших тогда на поверхность «лучших людей» – глупая и отсталая Россия перестанет быть угрозой Западу со своим тоталитаризмом-коммунизмом, и за это «передовые цивилизации» научат нас правильному образу жизни. Путин не стал упрекать тех, кто верил тогда в это в нашей стране – он «прошелся» по тем, кто вел такие речи из-за границы:

«Вспомним, после развала Советского Союза мы слышали очень много сладких, хороших речей, но реально нам никто не помогал. Да мы и не рассчитывали на это. Нам и не нужна никакая помощь со стороны. Мы строили новую страну, восстанавливали независимую Россию. Мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений, надежность своей сплоченности».

При этом никакого головокружения ни от своих, ни от общих успехов у Путина, конечно же, нет. Поэтому он и напоминает: «Повторю: нам еще многое предстоит сделать. Прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем еще, к сожалению, пока очень высок».

Но кроме нерешенных проблем есть еще и новые вызовы, которые нужно понимать и искать пути их решения. Потому что уклониться от вызовов невозможно – не удержим даже то, что имеем.

Путин называет три главных вызова: «Мы должны достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы. Какие? Это сбережение и преумножение нашего народа. Это создание новой экономики. Развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего – настоящий переворот в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова. В образовании. Отгораживаться от этих мировых тенденций или пытаться лишь следовать за кем-то – безусловно, это не наш выбор, это не может быть нашим выбором».

Понятно, что все три тезиса еще будут подробно расшифрованы Путиным в ходе предвыборной кампании, но общие черты понятны уже сейчас. Сбережение и преумножение народа – это увеличение как численности и продолжительности жизни народа России, так и ее качества. Большие семьи, здоровая атмосфера – как общественная, так и природная – вот условия, в которых должен жить русский народ. Ничего важнее этого для Путина нет.

Создание новой экономики – через развитие всех регионов, но особенно Арктики, Дальнего Востока и Сибири. Это объявленный Путиным еще несколько лет назад разворот России на Восток, в сторону Тихого океана и арктического пути из Азии в Европу – в котором таится огромный потенциал развития, гигантские экономические и инфраструктурные возможности.

Переворот в технологиях, в том числе медицинских и образовательных. Это то, что Путин назвал вызовом будущего – который нужно не просто принимать уже сейчас, а ставить себе как главную цель, как в свое время космический проект. XXI век будет веком искусственного конструирования живой природы – биотехнологии изменят всё, включая и продолжительность жизни гомо сапиенс. Уклониться от соревнования стран и цивилизаций в этой области Россия действительно не может – если мы хотим сохранить себя как самостоятельную цивилизацию.

Причем мы должны не только участвовать, но и побеждать. Потому что иначе нас сомнут и потому что меньше чем на победу мы не согласны. «У нас есть все возможности, и мы это во многом уже сделали, восстановить те компетенции, где мы, безусловно, были лидерами всегда. И мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития, в этом нет никаких сомнений. Мы должны быть лидерами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии – и при этом, конечно, сохранить самобытность, опираться на свои лучшие традиции. Все эти задачи – на годы вперед».

Путинскую речь уже сравнили с мюнхенской – в том смысле, что тогда, 10 лет назад, он говорил о неприемлемости однополярного мира и неизбежности наступления многополярного, а теперь как бы уже констатирует наличие двухполярного, то есть претензии России на позиции мирового лидера. Но на самом деле Владимир Путин не замахивается ни на что невозможное – сама суть России в том, чтобы быть лидером. Не диктатором, не гегемоном, не учителем, а тем, кто прокладывает путь. Идет вперед. Возвращение к этому предназначению России – признак того, что она жива и будет жить. Как сказал Путин, «сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, и все зависит только от нас!»

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