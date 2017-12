Что приняли США: стратегию национальной безопасности - или план глобального доминирования? Часть 1 - Мир через силу

Фото из открытых источников

Дискуссии вокруг трамповской стратегии нацбезопасности будут идти еще долго - слишком уж большое влияние на весь мир может оказать эта концепция, (и, наверняка, окажет). Россия уже подвергла документ резкой критике, вполне обоснованно назвав ее "имперской" и упрекнув в "невосприятии многополярного мира". Также, понятно, ни у кого в Москве не вызвало позитива многократное упоминание там России в качестве едва ли не главной угрозы для США. Впрочем, давайте попробуем разобраться в вопросе более подробно и углубленно.

18 декабря президент США Д.Трамп представил свою первую Стратегию национальной безопасности (Стратегия). По закону каждый американский президент должен ежегодно обновлять этот документ, определяющий основные угрозы, стоящие перед страной, и пути их преодоления. Реально же за время своего мандата президенты США успевают принять не более 1-2 таких текстов.

Прежде чем подписать свою Стратегию, Д. Трамп выжидал почти год, пока шло усиленное шлифование «президента-бунтовщика» системой. В результате принятый документ в значительной степени повторяет линию, начертанную его предшественниками. Тем не менее одобренная Трампом Стратегия, безусловно, содержит и отпечаток некоторых специфических взглядов американского лидера. Прежде всего – мессианский настрой «сделать Америку снова великой», стоящей как колосс над остальным миром, отказавшись от любых упоминаний его многосторонности, тем более многополярности. В то же время Трамп не был бы самим собой, если бы не оставил в документе и надежд на установление с ним нормального диалога.

Последнее проявилось особенно ярко во время представления им принятой Стратегии и в некоторых последующих комментариях. Так, указывая на то, что двумя главными державами-соперниками Америки в обозримое время будут Россия и Китай, что полностью отражено в принятом документе, Трамп заявил, что попытается построить «великое партнёрство» (great partnership) и с ними. Разумеется, при «полном учёте американских национальных интересов» и на основах конкуренции. И счёл вполне уместным привести состоявшийся у него накануне телефонный разговор с президентом России В. Путиным по поводу предотвращения теракта в Санкт-Петербурге. Он с гордостью сообщил, что российский лидер поблагодарил его за предоставленные американской разведкой сведения, позволившие пресечь эту атаку. Были, возможно, спасены тысячи жизней. Трамп подчеркнул, что «по такому образцу следует работать и дальше». За это высказывание, кстати, глава Белого дома тут же подвергся ожесточённым нападкам со стороны своих записных критиков.

Нельзя исключать, что в каком-то смысле Трамп продолжает традиционную американскую игру в «доброго и злого полицейского», предоставляя право высказывать более жёсткие оценки другим представителям своей администрации. К примеру, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, также анонсировавший Стратегию, был более резок в суждениях.

По словам Макмастера, цель документа – «сохранение послевоенного мирового порядка, несмотря на попытки России и Китая разрушить его». Тут всё, как говорится, с ног на голову. Разве не США в стремлении к гегемонии разрушили то мироустройство, которое установилось по итогам Второй мировой войны и конференций в Ялте и Потсдаме? А призыв со стороны не только Москвы и Пекина, но и большинства стран мира к установлению равноправных международных отношений – это не какой-то «ревизионизм», как утверждается в новой Стратегии. Наоборот, именно Россия и Китай выступают за восстановление правовых основ в мировой политике на основе Устава ООН. Если уж и указывать на «ревизионистскую» державу, трактующую международное право «под себя», то это Соединённые Штаты.

Герберт Макмастер заявил, что новая Стратегия будет базироваться в продвижении интересов США за рубежом на подходе «мир с позиции силы». Опровергая утверждения, что лозунг Трампа «Америка прежде всего» означает её сосредоточенность на внутренних делах, он заверил в противоположном. США будут действовать на мировой арене «более уверенно и целеустремленно». Можно сказать, что в интерпретации Макмастера президентский лозунг звучит вполне «по-ревизионистски», как «Америка прежде всех».

Герберт Макмастер особо выделил Россию, заявив, что она угрожает Соединённым Штатам «оружием нового поколения». Очевиден намёк на выводы американского разведсообщества о том, что Москва пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. «Речь идёт об очень сложных кампаниях подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, нацеленных на то, чтобы расколоть общины в наших странах и настроить их друг против друга», – заявил Макмастер. Подобное (бездоказательное!) утверждение стало в американской политике общим местом и теперь перекочёвывает на доктринальный уровень, превращаясь в аксиому, не требующую доказательств. Трудно избавиться от ощущения, что такие превращения сумасбродной идеи сами по себе являются следствием применения какого-то «оружия нового поколения» теми, кто постоянно о таком оружии говорит.

Китай же Макмастер осуждал в основном за «экономическую агрессию», но одновременно он призвал китайцев предпринять дополнительные усилия по сдерживанию Северной Кореи. По его словам, Пекин обладает «значительным» экономическим влиянием на Пхеньян и, возможно, это «последний, наилучший шанс избежать военного конфликта».

Касаясь темы Ирана, Макмастер пообещал, что новая Стратегия национальной безопасности будет направлена на противодействие «дестабилизирующим акциям» Тегерана в Сирии и на Ближнем Востоке с блокированием всех путей к приобретению иранцами ядерного оружия.

В новой Стратегии уделено также внимание террористической угрозе и тому, что Макмастер назвал «радикальной исламистской идеологией», назвав предыдущие подходы США к этой проблеме «слишком близорукими».

В целом мир в принятом документе представлен в высшей степени упрощённо. В нём «справедливому» в понимании США миропорядку и американским интересам «бросают вызов» три группы сил.

Первая группа включает такие «ревизионистские» страны, как Россия и Китай, которые стремятся к созданию нового мирового порядка в военном и экономическом плане.

Во вторую группу входят «режимы-изгои», такие как Северная Корея и Иран, которые хотят создать оружие массового уничтожения при одновременной поддержке терроризма и другой дестабилизирующей деятельности.

В третью группу входят транснациональные террористические организации и преступные синдикаты.

Среди американского и международного экспертного сообщества новая Стратегия подвергается серьёзной критике за «упрощенчество». Многие говорят, что предвыборный лозунг президента Трампа «Америка прежде всего» звучит в ней как «Америка в одиночестве». Так, Николас Главин утверждает: «Сфокусированность на защите американских экономических интересов на глобальном рынке, где администрация в первую очередь видит соперников, а не партнёров, будет иметь негативные последствия для многосторонних торговых договоров в условиях глобальной экономики, для которой характерно сотрудничество».

Обращается внимание на неминуемую негативную реакцию на представленный документ Китая. Хотя сами китайцы, как всегда, сдержанны. Руководитель Центра американистики в Китайском народном университете Пекина Ши Иньхон заявил, в частности, что «Китай заботит не то, что Трамп говорит, а то, что он делает». Пекин больше всего озабочен позицией США по Тайваню.

У американских либералов есть недовольство тем, что новая Стратегия уделяет значительно меньше внимания, чем аналогичная доктрина Б. Обамы, защите демократии и прав человека в мире. Бывший заместитель министра обороны США М. Карпентер обвиняет, например, администрацию в том, что она сама себе противоречит и собственными действиями подрывает либеральный миропорядок, на лидерство в котором претендует.

Экологи возмущены тем, что в документе отсутствуют прежние обязательства противостоять «неотложному кризису, связанному с климатическими изменениями». «Изменение климата не отнесено к числу угроз национальной безопасности», – признал один из представителей администрации. Обсуждается лишь важность рационального природопользования.

Вообще-то, было бы наивным полагать, что «вцепившаяся мертвой хваткой» в Трампа американская пресса одобрит хоть что-то, исходящее от него. Это тот случай, когда любое лыко в строку. Известный своими произраильскими взглядами Илан Гольденберг упрекает Трампа в том, что на Ближнем Востоке он всё делает не так, а своим решением о признании Иерусалима столицей Израиля перечеркнул любые «представления о каком-либо серьёзном мирном плане».

Жёсткая тональность Стратегии в отношении России тоже Трампу не помогает. Печать всё равно утверждает, что он не искренен, приводя в подтверждение любые проявления элементарной вежливости американского президента по отношению к российскому коллеге. Особенно нелепо это выглядит в комментариях об обмене телефонными звонками между главами государств по поводу американской помощи в пресечении теракта в Санкт-Петербурге. The Washington Post указывает, например, что Россия в качестве противника упоминается в Стратегии… «в шесть раз реже, чем Китай». The New York Times упрекает Трампа в том, что он якобы недостаточно ясно осудил «вмешательство России» в президентские выборы в США в 2016 году.

Так, может, и не надо подстраиваться под этих критиков, а действовать в соответствии с интересами американского народа, который едва ли по своей воле втянут в конфронтацию чуть ли не со всем миром?

Источник